Neve: senki

Míg a legtöbb kortárs művész a fél karját odaadná azért, hogy nevet szerezzen magának a szakmában, az anonimitásba burkolózó Banksy egyedi stílusával a street art egyik legnépszerűbb, egyúttal leginkább vitatott arcává vált. A (feltehetően) Angliában élő művészt néha vandálnak is címkézik, utcai művészete azonban erős politikai üzeneteket hordoz. Szatirikus, könnyen azonosítható graffitijei, amelyek mindegyike stenciltechnikával készül, véletlenszerűen jelennek meg a világ különböző pontjain, miközben alkotójuk kiléte továbbra is ismeretlen.

Vajon miért tartja lázban az egész világot a Banksy-jelenség?

A művészetről alkotott felfogásunk, definíciónk, valamint maga a művészet is drasztikusan megváltozott a digitalizáció és a globalizáció rohamos fejlődésével. Egészen a XIX. század közepéig az építészet, a festészet és a szobrászat volt Európa három fő vizuális nyelve, ám napjainkra a művészethez való hozzáférés és annak formái is egyre rohamosabban fejlődnek. A művészet és a média jobban összefonódik, mint valaha, a mai populáris kultúránkat pedig nem a képzőművészet, hanem sokkal inkább a tömegtájékoztatás uralja. Banksy tevékenysége a művészet, az intellektuális gondolkodás, a popkultúra és az aktivizmus egyedülálló kombinációja. A világhírű utcai művészről még harminc év elteltével is alig tudunk valamit: amolyan városi legenda, aki Robin Hoodként festékszóróval mutat a társadalmi igazságtalanságokra: fogyasztó-, erőszak-, háború-, fasizmus- és imperializmusellenes üzenetekben és szimbolikában nincs hiány.

Figyelemfelkeltő műveivel tiltakozik az éghajlatváltozás, a katonai konfliktusok és a szegénység ellen – eközben a világ egyik legismertebb élő művészévé nőtte ki magát.

Paradox: egy utcai művész grafikái dollármilliókért kelnek el rangos aukciósházak árverésein. Olybá tűnik, Banksy munkáinak fő célja a közönség elgondolkodtatása a világ aktuális problémáiról, életről, halálról és emberségről, de érdekes módon más graffitikkel ellentétben az ő művei jól öregednek: egyre értékesebbé válnak. Banksy széles közönség számára teszi elérhetővé a művészetet nyilvános tereken, miközben a legsúlyosabb társadalmi kérdéseket is iróniával, értelmezhető formában tálalja némi festék és falak segítségével. Jellegzetes stílusa azonnal felismerhető, művészete a tiltakozás. 2018-ban például előre beállította a Lány léggömbbel című rajzának felaprítását, közvetlenül azután, hogy aukción leütötték azt. Jól megtervezett előadásnak tűnt: abban a pillanatban, amint eladták a képet, a mű automatikus darálásba kezdett a keretbe épített gép segítségével. Banksy Instagramján a történtek után újabb kapcsolatot teremtve a tömeg- és a magaskultúra között Picassót idézte: „a pusztításra való késztetés egyben kreatív késztetés is”. Az árverés elve ellen tiltakozó performansz végül ellenkező hatást gyakorolt művének pénzbeli értékére: elképesztő összeget, 18,6 millió fontot fizettek a félig feltrancsírozott rajzért.

Banksy a graffitit eszközként használja arra, hogy összekapcsolja az utcai művészetet a művészeti galériákban tengődő és aukciókon hadonászó közönséggel. Nem rest például olyan népszerű karaktereket ellentmondásos módon felhasználni, mint Mickey egér és Ronald McDonald: a Napalmlány című művén ez a két echte amerikai figura Nick Ut jó ötvenéves fotójának főszereplője, Kim Phuc társaságában látható. Az eredeti felvételen a vietnami háborúban napalmtámadás során súlyosan megégett kilencéves kislány ruháit letépve szalad az országúton a perzselő hőség elől: a rajzon Banksy munkájának minden fontos összetevőjét szemügyre vehetjük. A három figura közül kettő az amerikai kapitalizmus családbarát arca, amely eltereli a figyelmünket a háború borzalmairól és az Egyesült Államok valódi természetéről.

Tavaly novemberben az Ukrajna fővárosától északnyugatra fekvő Borogyankában lerombolt házak falain jelentek meg Banksy művei: az egyiken például kisfiú terít le Putyin-forma fickót, másikon egy tornásznő úgy fest, mintha kézen állna a falból kitört betontömbök maradványain. Felette az egykori lakások szomorú belseje látható.

A Massive Attack triphopzenekar frontembere? Az újságíró Craig Williams? Netán Damien Hirst művész vagy Robin Gunningham bristoli graffitis? Az elmúlt három évtized során sok találgatás és összeesküvés-elmélet keringett Banksy­ kilétéről. A graffiti a mai napig vandalizmusnak számít, sok utcai művész ezért álnevek mögé bújik, ez a gyakorlat a graffitikultúra fontos része.

A Banksy személyazonossága körüli rejtély tovább fokozza a rajongók és a média izgalmát: a névtelen híresség esete, amely önmagában megkérdőjelezi a híresség lényegét.

Titokzatossága miatt hősként, magányos zseniként jelenik meg, hiszen hiába kommunikál rajongóival ő is a közösségi médián keresztül, mint a többi ünnepelt alkotó, a közönség számára úgy tűnik, hogy őt aztán cseppet sem érdekli a hírnév és az azzal járó felhajtás. Névtelen identitását művészi gyakorlattá teszi, titokzatosságát márkaként használja, amely nagyban hozzájárul népszerűségéhez, és növeli alkotásai értékét a piacon. A Banksy körüli felhajtás mára felértékelte az egész ­street art stílust, így a „Banksy-hatásnak” köszönhetően a brit fenegyerek farvizén más utcaművészek is átkerültek a mainstreambe.

Banksy kultuszát fokozza, hogy művei kiszámíthatatlanul, a világ váratlan pontjain bukkannak elő. Egy patkány, egy virágcsokrot Molotov-koktélként elhajító férfi, szendvicsembernek öltözött majmok vagy Ponyvaregény-jelenet banánpisztolyokkal. A nyilvánosságnak fel kell fedeznie, és amikor napvilágra kerül egy-egy új Banksy-alkotás, a helyi és a nemzetközi média felrobban a művészről szóló történetektől, és megpróbálja megfejteni a mű elhelyezésének célját, kulturális értékét és rejtett szimbolikáját. A tiltakozás, a lázadás és a rejtély valójában gondosan megkomponált aktus.

Borítókép: Fényképet készít egy nő a háború során megrongálódott egyik épület falára festett alkotásról a Kijev közelében fekvő Borodjankában 2022. november 13-án. A falfestményt feltehetően Banksy brit graffitiművész készítette. (MTI/AP/Andrew Kravchenko)