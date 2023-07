A netköltészet árnyoldala

A különböző műalkotások és irodalmi művek az emberi önkifejezés sokoldalúságát tükrözik. Az internet korszakában, a közösségi médiumok kínálta felületeken profi és amatőr szerzők írásait egyaránt olvashatjuk. A közösségi média előnye, hogy régi korok műveinek felidézésével hozzájárulnak ismereteink megőrzéséhez, a nyomtatott formátumban megjelent kortárs írók online szerepeltetése pedig szélesebb rétegnek biztosítja a megismerés lehetőségét.

Ez a gond a netköltészettel

Számos online felület cenzúra nélkül teszi lehetővé az írások feltöltését. Úgy tűnik, verstenger árasztja el a netet, és a versfaragók azonnal költőként, íróként tüntetik fel magukat online oldalakon. Különböző weboldalakat, blogokat hoznak létre, privát csoportokba toboroznak irodalomkedvelőket, saját szerzői oldalakon népszerűsítik magukat, és számukra a gyűjtött lájkok határozzák meg, hogy mennyire közel érzik magukat a Parnasszushoz.

Ők azok a szerzők, akik egyre öntudatosabban követelik helyüket a költészet birodalmában, általában elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy önálló kötetek sokaságát jelentessék meg. A gyarapodó kötetszámokkal együtt önbizalmuk is nő, helyet követelnek irodalmi lapokban megjelenéshez, és szándékos mellőzöttséget tételeznek fel az őket visszautasító szerkesztők részéről. A kötetek számának gyarapodása egyáltalán nincs összefüggésben a minőséggel. Aki azzal büszkélkedik, hogy mindennap ír, mert ezt a tevékenységet gyakorlásnak tekinti, igen messze áll attól, hogy igazi költővé válhasson. Az önjelölt, magabiztos és kellő önkritikával nem rendelkező tollforgatók színre lépésével a költő titulus leértékelődése is megtörténik. Nem alakul ki a szerzőben egészséges kritikai érzés, nem találja meg helyét a netirodalom rengetegében, gyorsan megsértődik, úgy véli, a megfelelő kapcsolatok hiánya miatt nem boldogul.

Gomba módra szaporodnak az online irodalmi felületek, a baráti társaságok, a verskedvelő klubok, a privát csoportokban a tagok egymás írásait az egekig magasztalják, roppant elégedettek, sokan úgy vélik, máris sikerült bekerülni a halhatatlanok közé.

Nincs semmi baj mindaddig, míg ezek a szerzők tudják, hogy hol a helyük. Számukra is vannak olyan print lapok, ahol írásaik nyomtatásban is megjelenhetnek. A káoszt fokozza, hogy az említett csoportok díjakat hoznak létre, amelyeket egymásnak osztanak ki, sokszor nevetséges okleveleket állítanak ki, amelyeket a büszke szerzők elérzékenyülve posztolnak ki. A kis csoportok által létrehozott díjak veszélye abban rejlik, hogy a szerző tévesen ítéli meg saját teljesítményét, mintegy felturbózza ingatag poétikai értékeit. Az ilyen szerzőt egy díj birtokában már nem is zavarja tehetsége hiánya.

Manapság a kiadók egy része megélhetési kiadást is folytat, és ezzel tovább növekszik a szélesebb körű elismerést követelők tábora. Az alkotói hierarchiában ezek a szerzők nem találják meg valódi helyüket, nincsenek szakértő mentorok, akikre tudnának támaszkodni. Csökkenteni kell tehát az amatőr írásokat bemutató fórumok számát, hiszen mindig voltak, vannak és lesznek a nagy átlagból kiemelhető költők, akik számára ezek az oldalak ugródeszkát jelentenek a nagyobb hírnév felé, és támogatókra is szükség van, hiszen a minőséget képviselő szerzőt valakinek észre kell venni és elindítani a megfelelő irányba. És mindig voltak és lesznek olyanok is, akik több figyelmet érdemelnének, és mégis az ismeretlenségben maradnak. Ám

ocsúban nem mindig egyszerű a tiszta búzát észrevenni.

Minden korban van sajátos, elfogadott versbeszéd, amitől el lehet térni és akkor is boldogulni. A kordivat mindig ott hagyja a nyomát, így ma nem biztos, hogy a korábbi korokban élő rangos költők verseit a mai szerkesztők közlésre választanák.

Borítókép: Petőfi Sándor (Fotó: AFP)