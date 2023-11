Egy 21. századi trubadúr költő éneke

Ahogy Bogoly József Ágoston megfogalmazza a kötet hátlapján olvasható méltatásában, a szerelem csillapíthatatlan rezgés- és érzésköre ott van minden versében, s ezáltal a költő lehetővé teszi az olvasónak, hogy vele együtt lehessen tanúja annak a férfiszíveket megigéző szépségnek, amikor így szól kedveséhez:

A hajad kibontom képzeletben, szálanként ma párnám mellé hajtom… Legyél a szirmom, körívem, rétem, pillangó-szárnyam, aranymetszésem.

A kötet borítója

Diószegi Szabó Pál sokoldalú egyéniség; jogi végzettséggel rendelkezik, de történészként is ismert a munkássága, doktori disszertációja is történelmi téma feldolgozásával született. Költői attitűdjét meghatározza a klasszika-filológia iránti vonzódása, ógörög és latin nyelvtudása, hangszerismerete és nagyfokú zenei érzékenysége, s nem utolsósorban a csillagászat iránti érdeklődése. Mindemellett a költői mesterség avatott művelője. Költői szándékát a kötethez írt mottó is jellemzi. A vers olyan legyen, mint egy bizánci mozaik, apró részekből építkezzék és részeiben is az egészet sugallja.

Diószegi Szabó Pál lírai beszédmódja sokban különbözik a legtöbb kortárs költő szövegalkotási módszerétől.

Sajátos képi világa, a szavakkal történő önfeledt, mégis fegyelmezett játszadozása elbűvölő. A női szépség varázsa, a természeti képek kapcsolódása különös összeolvadásban valósul meg a sorokban. A versek olvasása közben sokszor úgy érezzük, a világ egy nagyszerű hely, ahol a messzi homályba oldódnak a diszharmónia elemei. Petőfi Sándor Szeptember végén-parafrázisában így fogalmaz vallomásosan:

Bújni szemedhez, e téli tavaszban, vágyom a hangod a lencse mögül; távcsövön át: a Tejút hajadban, s hullámzó selyem ága körül; elbűvöl mosolyod, nevetésed…

Diószegi Szabó Pál verseinek olvasásakor azonnal érezni a provanszál trubadúrköltészet sajátos, egyéni köntösbe bújtatott újjáélesztését, ahol sokszor jellemző a szótagszámláló ritmus, a gazdag díszítettség, amit azonban soha nem visz túlzásba. Platonikus nőidealizálás jellemzi a költeményeket, a nő szinte a szellemi szférát jeleníti meg.

Hangod selyme, mint a kelme megérint a vállamon? Elképzelem, itt van velem, felröpít a szárnyakon?

Az elérhetetlen, magasztos szépség megéneklése legtöbbször fikció, amit a trubadúrszereppel is lehet magyarázni, aki szíve hölgye iránti hódolatát öntötte versbe, s nem a megélt szerelmi élményt dalolta el, csak az érzést akarta – egyfajta szerepjáték formájában – megszólaltatni. Valóban, csak a megálmodott szerelem tud ennyire tökéletes lenni, a beteljesült szerelem legtöbbször Ady-féle héjanász az avaron. Természetesen Diószegi Szabó Pál költeményei nem mentesek az erotikától, az erotikus sejtetésektől. A megszólított hölgy idealizálása azonban egyfajta isteni kisugárzást ad a körülrajongott nőnek. Az éteri szépség megjelenítésének lenyűgöző olvasata a Füled szirmainál című vers, melyben így közeledik az áhított nőhöz:

Csak az ujjak vándorolnak ma hátad mezején, gerinc völgyeden át, vállad pázsitján… Nyakad virágai között hajad szellője fúj illatokat, füleid szirmainál.

Az idézett sorok is világosan mutatják, nem mellőzhető a versek dallamhordozó sajátossága, hiszen ezeknek egy részét a szerző meg is zenésíti. Aki verseket hord a fejében s a szívében: szabad ember – vallja Szabó T. Anna költő egy vele készített interjúban, s ezt a költői szabadságot követhetjük nyomon Diószegi Szabó Pál alkotásaiban is. A legtöbbször kötött szótagszámú szövegháló, a szótagok időértéke, a versszakok lüktető dallama kerek egészet alkot.