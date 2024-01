Az amerikai Gestapo, a kapitalizmus láthatatlan hadserege

A Kennedy elnök elleni merénylet azt bizonyítja, hogy az USA-ban létezik egy háttérhatalom, amely a saját hatalmi-gazdasági politikáját bármilyen nehéz­ség árán képes keresztülvinni. A dallasi merénylet minden későbbi elnök számára intő jel volt, hogy vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket nem léphetnek át következmények nélkül, és akik ezt megtették, mint Richard Nixon vagy Jimmy Carter, azokat valamilyen botránnyal megbuktatták vagy nem indulhattak újra az elnöki székért. Az Egyesült Államok demokratikus államrendjére a valódi fenyegetést éppenséggel egy általuk létrehozott kormányzati szerv, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) jelentette és jelenti ma is. Az ügynökség volt képes koordinálni és megszervezni azt a rendkívül bonyolult gyilkosságot és eltussolást, amelyet JFK eltávolítása megkövetelt. Az amerikai rendszerkritikusok elég alaposan feltárták, hogy a merénylet idején a CIA kémelhárító osztályának vezetője, James Jesus Angleton volt az a személy, aki minden szálat a kezében tudott tartani, mert ehhez adott volt a kapcsolatrendszere és a képességei.

James Angleton, a CIA „hidegharcosa”. Fotó: Getty Images/Bettmann

Angleton az ügynökség talán legismertebb alakja volt Allen Dulles után, és rendszerező képessége, valamint intelligenciája miatt őt tartják a „mélyállam” egyik kiépítőjének és a tömeges megfigyelések létrehozójának. Egy amerikai lovassági tiszt és egy mexikói nő gyermekeként elit magániskolákban nevelődött, évekig élt Olaszországban, ahol később, 1943-tól a kémelhárítók vezetőjeként kapcsolatokat épített ki a fasiszta vezetőkkel és a maffia embereivel. Ez idő tájt szabadították ki Lucky Lucianót és más maffiabűnözőket az amerikai börtönökből, hogy segítsenek a szicíliai partra szállásnál, később pedig a heroinkereskedelem újraindításában. Mint Stuart Christie író fogalmaz: „Angleton lett az a kulcsfontosságú amerikai személyiség, aki a háború utáni időszakban az összes jobboldali és neofasiszta politikai és félkatonai csoportot irányította Olaszországban.” Neki és az amerikai pénznek meghatározó szerepe volt az 1948-as olaszországi választások elcsalásában, amivel megakadályozták, hogy a kommunistának mondott Togliatti-féle Népi Demokratikus Front és a Szocialista Egység kormányzati szerephez jusson. Így egy „nem kommunista” ország lépett be a következő évben a NATO-ba. Kérdéses, hogy Angletonnak mekkora szerepe volt az 1947. május 1-jén Szicíliában történt mészárlásban, amikor a maffia emberei belelőttek a felvonulásra gyülekező tömegbe, és tizenegy embert megöltek, 27-et pedig megsebesítettek. A maffiát korábban a fasiszta kormányzat számolta fel, tőlük tartottak, tehát vélhetően bérmunkát végeztek. Ez már a hidegháború kezdete volt. Angleton a Vatikánnal is szoros kapcsolatot tartott fenn, és az egyik ügynöke, Giovanni Montini 1963-ban vált híressé, amikor VI. Pál néven pápa lett.

A CIA európai embere

Angleton korábban a Yale-en angol irodalmat tanult, költőnek készült, majd a Harvard jogi kará­ra ment, amit nem fejezett be a II. világháború kitörése miatt, és mert szenvedélye lett a munkája, amire az első házassága is ráment. Angleton gyenge tanulónak számított, csak azzal foglalkozott, ami érdekelte, de a tanárok nagyon kedvelték, mert intelligens volt, titokzatos és karizmatikus. A CIA elődszervezeteinél dolgozott, majd 1954-ben Allen Dulles kérte fel, hogy legyen a központ kémelhárítási vezetője, ennek viszont volt előzménye. Ugyanis bensőséges barátságba került Kim Philbyvel, aki az angol MI6 képviselője lett Washingtonban, és beszélgetéseik során információkat cseréltek, ezért amikor kiderült Philbyről, hogy a szovjetek beszervezték az 1930-as években, Angletonban egy világ omlott össze, onnantól kifejezetten megszállottjává vált a szovjet ügynökök keresésének.

A CIA-t igazgató Dulles és az új kémelhárító főnök között kiváló munkakapcsolat alakult ki, és bár az ügynökség belföldön nem végezhetett volna műveleteket, ezt ügyesen kikerülték, és bárkit lehallgattak, akit szükségesnek láttak. Angleton ellenőrizte az FBI és az ügynökség kapcsolatát, miközben rendelkezett olyan kompromittáló fotóval az FBI első emberéről, J. Edgar Hooverről, amivel befolyásolni tudta, amikor a dallasi merénylet kapcsán a CIA számára kedvezőtlen döntést akart hozni. Angleton személyesen Dullesnak jelentett az ügyek állásáról, és hatalmas kutatómunkával saját archívumot hozott létre a CIA-n belül. Senki nem tudta Dulleson kívül, hogy mivel foglalkozik, emiatt is féltek tőle. A CIA létrehozása 1947-ben is bizánci intrikák bűvöletében zajlott, mert sokan féltek egy rendőrállam létrejöttétől, és számos politikust lehetett megzsarolni például hálószobatitkokkal, amelyeket Angleton emberei hallgattak le. Végül létrejött a Gestapo amerikai megfelelője.

Angleton antikommunizmusa a paranoia határát súrolta

A nyugati hírszerzés csak nagyon nehezen tudott megbízható információkat szerezni a vasfüggöny túloldaláról, ezért is tartották nagy becsben, ha akadt árulásra kész kommunista hírszerző. Ilyen volt Petr Popov, a szovjet katonai hírszerzés (GRU) ezredese, aki 1953-tól nagy mennyiségű és fontos katonai információkat adott át pénzért a CIA-nak. Popov 1959. október elején azonban eltűnt – pont akkor, amikor Lee Harvey Oswald belépett a Szovjetunióba. Elbocsátották a GRU-tól, majd 1960 januárjában kivégezték. Popov megsértette a protokollt, és a saját hibájából bukott le, de Angleton meg volt győződve, szinte a megszállottja lett a gondolatnak, hogy a CIA-ba beépült kém (vakond) buktatta le. Ezért kitalálta a „szörnyeteg-összeesküvés” (Monster Plot) elméletet. Valójában Angleton egy Anatolij Golicin nevű szovjet disszidens fantáziálásának dőlt be, aki önérdekből egy nagy kommunista manipulációt vázolt fel a szovjet–kínai szakadás idején, amelynek a célja a Nyugat elbizonytalanítása és sebezhetővé tétele. Nem ez volt az első ilyen eset a CIA történeté­ben, mert amikor a Wehrmacht hírszerző főnökét, Reinhard Gehlent a II. világháború végén Angleton az USA-ba menekítette, a Gehlen-szervezet olyan információkat szállított az új gazdáinak, amely erősítette a nemzetközi kommunista összeesküvés paradigmáját. Golicin azt is állította, hogy Moszkva hamis disszidenseket küld az ő lejáratására, amivel még jobban megkeverte Angletont. Golicint 1962-ben klinikailag paranoiásnak minősítették.

Angleton kémelhárító birodalma csaknem kétszáz főt foglalkoztatott, és az osztályán belül volt egy még zártabb, néhány fős egységből álló Különleges Nyomozócsoport (SIG), amely például a 201-es aktát vezette Oswaldról. Továbbra sem világos, hogy ezt az aktát miért csak Oswald disszidálása után egy évvel, 1960 decemberében nyitották meg, miközben levelei felnyitását Angleton már 1959 novemberében elrendelte. Oswaldot hazaérkezése után három hírszerző ügynökség is megfigyelés alatt tartotta (haditengerészet, FBI, CIA), de ezek a jelentések mind a SIG-nél landoltak. Ez pedig azt jelenti, hogy a dallasi merénylet előtt Angleton és csoportja volt az, amely Oswaldot „mozgatni” tudta, és a merénylet után a valódi bűnösök mentését is irányította. Feltűnő, hogy a CIA a Kennedy-gyilkosság előtt pont egy hónappal levette őt a megfigyeltek listájáról, azt a látszatot keltve, hogy nem is érdekelte őket.

A SIG szerepe az volt, hogy megakadályozza a kémek behatolását a CIA-ba és a kormányba (valamint kormányhivatalnokok toborzása). Angleton módszere az volt, hogy az amerikai disszidensek (például Oswald) adatait (név, magasság, súly) meghamisították, illetve összekeverték más személyek adataival, és az így megjelölt kártyákat köröztették házon belül és a többi hírszerző ügynökség között, várva arra, hogy azokat valaki felhasználja, és ezzel a szivárgással elárulja magát. Csakhogy a módszer nem működött, soha senkit nem kaptak el így, és Angleton paranoid kutatása a feje tetejére állította a CIA-t, mivel több tucat tisztet rúgtak ki miatta. 1980-ra a kongresszus elfogadta a Mole Relief Act törvényt, hogy kártalanítsa az igaztalanul megvádolt ügynököket, akiknek tönkretették a karrierjét.

A CIA igazgatói jöttek-mentek, de Angleton húsz éven át meg tudta őrizni a pozícióját, viszont amikor 1974-ben régi ellensége, William Colby ült az igazgatói székbe, akkor neki kellett fölállnia. Neki, aki egy különleges hatalom birtokosának érezte magát, a korai elbocsátás óriási csapás volt, hiszen morális vereségként élte meg. Angleton szakmai múltja ma is vitat tárgyát képezi, amelyet Tom Mangold dolgozott fel a róla szóló, a Hidegharcos (Cold Warrior) című 1992-es könyvében.

Fasiszta típusú diktatúra a demokrácia látszatával

Ha meg akarjuk érteni a mai Egyesült Államok mint hódítani kész birodalom működését, akkor a Kennedy elnök elleni merénylethez érdemes fordulnunk, mert az amerikai lelkiismeret ezen a ponton lobbant föl a legerőteljesebben. Az összefüggések feltárása oda vezetett, hogy kénytelenek voltak tudomásul venni: egy olyan háttérállam alakult ki az USA-ban, amely az állami bürokrácia minden szintéjébe beépült, és irányítja a politikát, a szórakoztatóipart és a hadsereget. Ez egy fasiszta típusú diktatúra, csak személyi kultusz nélkül és a demokrácia látszatával. Kennedy elnök szembeszállt ezzel a kiépült hatalommal, és az életével fizetett érte. Ennek a háttérhatalmi erőnek a végrehajtója ma is a Központi Hírszerző Ügynökség, amely a fősodratú médián és civil szervezeteken keresztül folytat információs háborút.

A CIA saját honlapja szerint: „Mi vagyunk a nemzet szemei, fülei és néha rejtett keze. Az amerikai történelemben betöltött szerepünkre reflektálva büszkék vagyunk arra, hogy szolgáljuk és biztonságban tartjuk országunkat.” Vajon milyen nemzetvédelmi célokat szolgált az, amikor külföldön törvényesen megválasztott kormányokat buktattak meg, mint Guatemalában, Iránban, Dél-Vietnámban, hogy csak néhányat említsünk, és 2014-ben Ukrajnában? Hány amerikai civil élete forgott veszélyben? Egyetlenegy sem! Viszont az amerikai nagyvállalati érdekek ténylegesen veszélybe kerültek, és ennek kiküszöbölésére hajtották végre az államcsínyek sokaságát. Ukrajna kapcsán legutóbb az amerikai külügyminiszter, Antony Blinken is elismerte, hogy az országnak szánt összegek kilencven százaléka a hadiipari komplexumhoz került. Ez a cinizmus és gőg nem alaptalan, hiszen az Európai Unió szolgai meghunyászkodása az USA geostratégiai lépései előtt teljesen egyértelmű. Számukra a háború nem magasabb célokat szolgál, hanem eszköz a pénzszerzésre. A CIA tehát sokkal inkább szolgálja az amerikai nagyvállalatok érdekeit, mintsem nemzetvédelmi célokat, és ezt az USA-ban is felismerték. Egy magasabb beosztású ezredes, bizonyos Fletcher Prouty, aki 1963-ig összekötő volt a CIA és a Pentagon között, könyvében a CIA-t a kapitalizmus láthatatlan hadseregének nevezte.

Borítókép: Ukrán megemlékezés a 2014-es eseményekről (Fotó: Getty Images)