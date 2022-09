Szimfonikus zenekarral kísért fizika bemutató a Műegyetemen

Az érdeklődők olyan laboratóriumokba léphetnek be, amelyeket ritkán nyitnak meg a nagyközönség előtt: barangolhatnak a vízlaborban, tehetnek egy sétát a műegyetemi tanreaktorban, megnézhetik, hogyan modellezik a mérnökök a közúti közlekedést, milyen sebességgel süvít a levegő a szélcsatorna laborban vagy éppen mi történik egy földi műholdvezérlő állomáson. Betekintést nyerhetnek a 6G hálózat vagy a kvantumszámítógép működésébe, az önvezető járművek világába, és még a zene is láthatóvá válik, fizikai vizuális megjelenítésében.

Az este egyik különlegességeként, szeptember 30-án Härtlein Károly közös fizikai bemutatót tart a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarral, amelynek meghívott vendége Gryllus Dániel lesz.

A meghökkentő bemutatóiról is elhíresült mesteroktató most azt bizonyítja be, hogy a zene és a fizika látszólag egymástól távoli világa között valójában szoros kapcsolat áll fenn.