Remekül szórakozunk az össznépi ellenzéki körbeverősdiben momentán mindenki pofozógépét alakító Momentumon és szegény elnökükön, Gelencsér Ferencen. Akihez képest lassan Fekete-Győr András is egy géniusznak tűnik, és akibe a biztonság kedvéért minden arra járó belerúg egyet, Hont Andrástól Bartus Lászlón és Bauer Tamáson át egészen Tibi atyáig és a 168 Óráig.

Utóbbiak azért, mert Gelencsér egy posztban a „kitartás” szót posztolta. Ennek okán az érdeklődés hiányában, nyomtatott sajtótermékként végleg megszűnt és internetes szubkulturális felületté zsugorodott 168 Óra újságírója, bizonyos Trencséni Dávid, valamint a Tibi atya Facebook-profilt üzemeltető kocsmatulajdonos brahisták (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért: Tibi atya) nyilas szóhasználattal vádolták meg szerencsétlen Gelencsért. Trencséni a „Hé, Momentum, nálatok mindenki hülye?” címmel közölt írást, Tibi atya pedig nemes egyszerűséggel leostobázta és lekisnyilasozta Gelencsért.

Mi mást tehet erre az újságolvasó polgár, mint hogy elkönyveli, hogy Tibi atya jobban ért a fröccsökhöz, mint a történelemhez, valamint hogy felteszi a kérdést: Hé, 168 Óra, nálatok mindenki hülye?

Miközben ugyanis érdeklődéssel várjuk, hogy az élmény fokozása érdekében mikor kezdi a Jobbik is nácizni Gelencsért és a Momentumot, érdemes rögzíteni, hogy a „Kitartás!” biztatást számtalan ember számtalan olyan szituációban használja, amikor biztatni akar valakit, és amikor ezzel a szóval lehet a legjobban kifejezni azt, hogy mit kívánunk a másik embernek. Hogy ezt használták a nyilasok is? Nyilván, hiszen ők is magyarul beszéltek. De ez teljesen érdektelen a szó mai használata szempontjából.

Nem beszélve arról, hogy a nyilasok köszönéséhez a „Kitartás!” mellett az „Éljen Szálasi!” is hozzátartozott, akinek tehát önmagában a kitartás szóról egyből a nyilasok ugranak be, annak javasolt felkeresni a pszichológusát. Ennek ugyanis pont annyi köze van a nyilasokhoz, mint az árpádsávos zászlónak: semmi. Ahogyan nem tudom, hogy az árpádsávos zászló kapcsán anno nyilas hisztériát keltők valóban nem voltak tisztában a két zászló közötti különbséggel, vagy csak minket néztek annyira ostobának, hogy bevesszük a két zászló azonosságát, most sem tudom, hogy az említett „véleményformálók” nincsenek tisztában a nyilas köszönéssel, vagy csak az olvasóikat nézik le annyira, hogy ezt a hülyeséget bekajálják. A legvalószínűbb persze az, hogy mindez egy ellenzéki meccs része, és mi némi kaján örömmel konstatáljuk, hogy végre nem minket náciznak, hanem egymást.

Trencséni kedvéért azért érdemes még rögzíteni, hogy mi is használjuk a mindennapi életben a „Kitartás!” biztatást, amint az általa kifogásolt élettér (nézzen meg egy-két biológiai tárgyú könyvet) is. Ja, és a „Bátorság!” biztatást is, annak ellenére, hogy korábban ezt használták a nyilasok köszönésképpen. Sőt – most kapaszkodjon meg! – a liberális demokráciában fürdőző németek ma is használják a führer szót.

Úgyhogy egyrészt kéretik a magyar nyelvet békén hagyni, másrészt üzenjük Gelencsérnek: Kitartás! Hamarosan lejár a gyed és jön vissza Donáth Anna!

Borítókép: Gelencsér Ferenc (Fotó: Facebook)