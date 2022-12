A 2022-ben is nagy volt olvasóink érdeklődése csúcsminőségű éttermek iránt

5. Koccintás Csíkszereda egyik legjobb kocsmájában

Csíkszereda egyike azoknak a településeknek, melyeknek központját tönkretette a román kommunista vezetés, de a külkerületek és a város vendéglátásának ütőere, a Petőfi utca sokat megőrzött a város hajdani hangulatából. A Petőfi Kávéház Szereda egyik legigényesebb egysége, ahol megihatunk egy pohár jó bort barátságos környezetben.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

A pult mellett 2021-ben felavatott Petőfi-sarok a költő arcképével, valamint felmenőinek berámázott arcképes életrajzával. A beltér korszerű, a vendégtérben plafontól a padlóig tartó ablak teraszbenyomást kelt. Ez a kávéház egy szeretni való, korrekt hely, ahová érdemes ellátogatni.

4. Szarvasi étterem az országos élmezőnyben: Újvárosi bisztró

A szarvasi Újvárosi bisztró minden tekintetben csúcsminőségre törekedtek. A kávézó technológiáját Tóth Sándor „kávéguruval”, „A Kávé háza” nevű kultikus szekszárdi egység tulajdonosával egyeztetve alakították ki. Az év koktélbárját, a Black Swant jegyző Ódor András álmodta meg a bisztró signature-koktél választékát. Minden koktél mellé rövid kedvcsináló leírást is adnak. A konyhát a Costest megjárt Piltz Zoltán vezeti, a kreatív séf az országos hírű Várvízi Péter, akit legutóbb az Onyx igazolt le kutatóséfként. Jelenleg reggeliket és rendkívül igényes borkorcsolyákat kínálnak, a bisztrókonyha néhány héten belül nyílik.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

Az összkép lenyűgöző, olyan csapatot sikerült felállítani, ami párját ritkítja, a hely már a nyitása pillanatában az országos élvonalba sorolható.

3. Az erdélyi magyar borkészítés erődítménye: Fort Silvan

A pincészetet Szoboszlai Attila kémeri nagyvállalkozó alapította a kétezer lelkes, elsöprő többségében ma is magyar településen. Az erődítményt mintázó, 33,5 hektár saját termesztésű szőlőt feldolgozó pincészet neve is azt jelzi, hogy a tulajdonos úgy tekint létesítményére, mint a régió szőlőtermesztésének északi erődjére.

Fotó: Borbély Zsolt Attila

A borlap a pincészet mintegy húsz borát kínálja négy kivétellel palackban, igen kedvező áron, a kiszolgálás kedves, törekvő, segítőkész. Panziót is működtetnek, így ha a társaság nemcsak ebédelni szeretne, hanem bort is kóstolni, a sofőr is átadhatja magát a remek borok élvezetének. Itt nem a kulinaritáson van a hangsúly, hanem a borokon, de a konyha sem okoz csalódást, teljesítménye egyenletes, magasságok és mélységek nélküli.