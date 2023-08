Belvárosi Sörfesztivál – kicsik és nagyok

Egyedi fesztiválsör

A szervezők a First Craft Beer Brewinggal idén is megalkották a fesztivál hivatalos sörét, amelynek összetételéről a rendezvény közösségi oldalán szavazhattak korábban a sörrajongók. A 2023-as győztes a sabro-mosaic-amarillo komlókombinációra épülő, 5,6 %-os Festival Hippie IPA lett, amelynek ízei a trópusi gyümölcsösök hangulatát varázsolják a poharakba. A sörkülönlegesség a Spar Sörház standjánál 0,33 literes dobozos változatban és csapolva érhető el, de természetesen találkozhatunk vele majd a Spar- és Interspar-üzletek polcain is. Ha valaki más ízekre vágyik, 15-féle sör közül válogathat a Fehér Nyúl, a Szent András, a Frootie, a Monyo, a Mad Scientist vagy épp a Szia Uram! söreiből a Spar Sörház pultjánál.

(Forrás: Horizont)

A piaci versenyről, a fesztiválon való megjelenésről és az együttműködési lehetőségekről Kántor Sándort, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatóját kérdeztük.

– A Belvárosi Sörfesztiválon a kezdetek óta kiállítóként jelennek meg a Magyar Sörgyártók Szövetségének tagjai. Közülük ketten idén is ott vannak a fesztiválon. Miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen rendezvényen a nagy üzemek termékei is képviseltessék magukat?



Kántor Sándor: A nagy gyártók széles palettával, azon belül pedig sok különböző prémium márkával vannak jelen a hazai piacon. Ezek a termékek felveszik a versenyt a legjobb kisüzemi sörökkel is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége tagjainak megjelenése azokon a fesztiválokon, amelyeken zömében kisüzemi kiállítók vannak, azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztók megbizonyosodhassanak erről. Minden évben látható, hogy ugyanúgy sorok állnak ezeknek a prémium söröknek a standjai előtt, mint a legjobb kisüzemi kiállítóknál, így egyértelmű, hogy a sörbarátok érzékelik ezt a versenyképességet és szívesen fogyasztják ezeket a termékeket is.



– A nagy sörkultúrával rendelkező országokban (Ausztria, Németország, Csehország) a sörgyárak és kisüzemek rendszeresen együtt képviselik a sör ügyét. Az erős piaci verseny mellett lehetnek közös irányok, érdekek a nagy gyártók és kisüzemek között Magyarországon?

K. S.: Valóban, sokáig a kis- és nagyüzemek elképzeléseit óriási eltérés jellemezte Magyarországon, ami érthető egy annyira versenyorientált piacon, mint a magyar. Az elmúlt években Gyenge Zsolttal, a Kisüzemi Sörfőzők Egyesületének elnökével együtt sokat gondolkodtunk azon, hogyan csökkenhetne ez a távolság úgy, hogy nem sérülnek azok a versenyszabályok, amik a kis- és nagyüzemek együttműködését tekintve Magyarországon szigorúbbak, mint az említett államokban.

Mára egyértelművé vált, hogy közös érdekünk a sörkultúra fejlesztése, amibe beletartozik a fogyasztói ismeretek növelése, valamint a vendéglátás, azon belül pedig a magyar kocsmai környezet és kultúra javítása.

Ha nem is együtt, de mégis egy irányban haladunk ezekben a kérdésekben. Nemzetközi példák alapján azt látom, hogy a következő terület, ahol közös lépéseket kell tennünk, az alkoholmentes sörök fogyasztásának népszerűsítése, olyan termékek megjelentetése a piacon, ami a fogyasztó számára egyaránt jelent majd egy új élményt és egy tudatos alternatívát. Ehhez a nagy tudást igénylő feladathoz nemcsak komolyabb technológiai fejlesztésre, de a fogyasztóval való kapcsolat magasabb szintjére lesz szükség, amiben talán mi fogunk tudni példát mutatni és segítséget nyújtani a kisüzemek számára.

Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke köszöntőbeszédében kitért arra, hogy bár a sörgyártó szövetség elnökségével javult a viszony, de a kisüzemi sörfőzdék továbbra sem kapnak elég teret szerinte a vendéglátóhelyeken, a multik piaci fölénye miatt. Hivatkozott arra is, hogy a GVH mindeddig nem tudott érvényt szerezni az ún. „sörtörvénynek”. Üdvösnek tartaná a cseh sörözőkben szokásos vendégcsap intézményét, mely szerint a multikkal szerződésben álló sörözőkben egy csapon kisüzemi, általában regionális főzdének a sörét próbálhatják ki a vendégek.