Hamarosan magyar sikerért is szoríthatunk egy darts-vb-n

A sportvilágban az év utolsó és az év első napjait a PDC dartsvilágbajnokság uralja, amely ebben az időszakban idehaza is az egyik legnézettebb esemény. Amikor feltesszük a kérdést, hogy mikor láthatunk magyar játékost a darts nagyszínpadán, nem árt látni az arányokat.

Idén egy skót, Peter Wright nyerte meg a döntőt egy angol, Michael Smith ellen, de már az elődöntőben is csak az Egyesült Királyság versenyzői szerepeltek. A darts a szigetország kocsmáiban született, az 1938–1939-as idényben pedig már 280 ezer játékos vett részt az Angliát behálózó bajnokságban.

Ehhez képest Magyarországon körülbelül 3700 igazolt dartsozó van jelenleg, s ez a szám a maga nemében nem csekély, hiszen az elmúlt két évben több mint a duplájára nőtt.

– Az intenzív növekedés a koronavírusnak is betudható, hiszen a járvány első két hullámában csak versenyzői engedéllyel lehetett sportolni, ezért a kocsmákban dobálók egy részéből igazolt játékos vált – árulta el érdeklődésünkre Balázs Gábor, a Magyar Dartsszövetség elnöke. – Talán szerénytelenül mondhatom, hogy a mi munkánk eredménye is, hogy a 2019-ben látott 1300–1400 játékosból mostanra csaknem háromszor annyi lett.

A szövetség mindkét koronavírus sújtotta évben megrendezte az összes versenyt, így 2020-ban és 2021-ben is mintegy négyszáz viadal valósult meg itthon a regionális ligákkal együtt. Ez a környező országokat tekintve egyedülálló, mert általában a járvány miatti jogszabályi okból vagy a pénzhiány miatt sok verseny elmaradt külföldön.

Pécsen is zajlott a nemzeti bajnokság tavaly. Fotó: Várfalvi Tamás/Pécsi Darts Club

– Saját költségen, saját szervezésben teszteket végeztünk a versenyeinken – fogalmazott Balázs Gábor. – Volt, hogy negyven perc alatt leteszteltünk kétszáz embert, így nagy létszámú versenyeket is tudtunk rendezni.

Lekopogom, a mai napig nincs tudomásunk arról, hogy valaki a versenyeink után súlyosan megbetegedett, kórházba került volna.

Az, hogy a magyar játékosok itthon folyamatosan versenyezhettek, a nemzetközi eredményeken is meglátszik. Ihász Veronika személyében először jutott ki hazai játékos a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) által szervezett világbajnokságra, amelyet eredetileg ezen a héten rendeztek volna, ám a járvány miatt április 2. és 10. között tartják majd meg Angliában.

Legyőzte a PDC-vb női sztárját is. Ihász Veronika tavaly történelmet írt azzal, hogy kijutott a 2022-es WDF dartsvilágbajnokságra, ugyanis ezen, illetve az elődnek számító BDO-vb-ken korábban nem szerepelt magyar játékos. A világ legismertebb női versenyzője az angol Fallon Sherrock, aki a 2020-as PDC-vb-n első nőként nyert meccset, rögtön kettőt is, amivel a legjobb 32 közé jutott. Ihász egyszer már játszott ellene, s legyőzte. – Négy-öt éve lehetett egy németországi WDF-versenyen – árulta el lapunknak Veronika. – Sajnos az idei WDF-vb-t Sherrock visszamondta, így ott nem találkozhatunk újra. Ihász Veronika régebben kézilabdázott, manapság vasúti forgalomirányítóként dolgozik, e mellett dartsozik nemzetközileg is magas szinten. – Szerencsére a munkahelyem és a kollégák is pozitívan reagálnak a versenyzésemre, így műszakcserékkel, szabadságokkal meg tudom oldani az időbeosztást. Ihász szerint vannak női versenyzők, akik a PDC-vb-n is megállnák a helyüket, jó példa erre Fallon Sherrock, de természetesen van minőségi különbség, hiszen a legjobb női játékosok 80 körüli átlagot dobnak a PDC-vb-n látott, sokszor százas átlagokkal szemben. – Én ösztönből játszom, csak annyit teszek bele egy meccsbe, amennyi szükséges, ezért hullámzik az átlagom, ami stabilan hetven körül lehet – válaszolta kérdésünkre Veronika, aki az áprilisi WDF-vb-n szeretne helytállni. – Tizenöt év kemény munkája van abban, hogy kijutottam. A nemzetközi versenyekről ismerem a mezőnyt, tudom, mi kell a győzelemhez, mégis izgulok. Hihetetlenül várom, készülök és izgulok, így egyszerre. Helyezést, mint célt, nem tűztem ki magam elé, csak szeretnék jól játszani.

Ihász teljesítménye mellett az ifjúsági világranglistát is érdemes figyelni, ugyanis a fiúknál Pazonyi Balázs (7.) és Balogh Dávid (8.), a lányoknál pedig az ifi Eb-győztes Kovács Tamara (4.) is a top tízben szerepel.

De térjünk vissza az alapkérdéshez: mikor lesz magyar a sportág csúcsát jelentő PDC-vb-n?

– Tudni kell, hogy a PDC a nemzetközi és a nemzeti szövetségektől különálló, független szervezet, amely arra specializálódott, hogy eladja a dartsot – magyarázta Balázs Gábor. – Nincs ellenünkre a tevékenysége, de mivel mint szövetség a WDF alá tartozunk, annál többet nem tehetünk, mint hogy szervezzük a rangos versenyeket, amelyeken felkészülhetnek a hazai játékosok.

A PDC-vb 96 fős mezőnyébe nem könnyű bejutni, hiszen 64-en meghívásos alapon kerülnek be a szervezők saját világranglistája és versenyei alapján, a maradék 32 ember pedig különböző selejtezők útján kap helyet. Ilyen például a kelet-európai kvalifikáció, amelyet 2008-ban Bezzeg Nándor nyert meg Prágában, s ezzel eddigi egyetlen magyarként szerepelt a PDC-vb-n – az első fordulóban 3-0-ra kikapott a holland Vincent van der Voorttól.

A jelenlegi magyar játékosok között a 26 éves Kovács Patrik számít a legnagyobb esélyesnek, ő a 71. helyen áll a WDF világranglistáján, és tavaly bejutott a PDC European Tour-versenyére, amelyen az első fordulóban a vártnál nagyobb csatára késztette a 2018-as világbajnok Rob Crosst, aki végül 6-4-re győzött ellene.

𝗦𝗨𝗥𝗩𝗜𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗘! Rob Cross sets up a second round clash with Michael van Gerwen after sneaking through to round two with a 6-4 victory over Patrik Kovacs! Watch all the action 👉 https://t.co/YyBPPw7bly pic.twitter.com/BMpMGTizQD — PDC Darts (@OfficialPDC) September 24, 2021

– Arra, hogy a WDF-versenyeken sikereket érjünk el, folyamatosan van esély, de a PDC-vb-hez a rengeteg beletett munka mellett szerencse és legfőképpen egy mecénás is kell, aki hozzáadja a versenyekhez szükséges pénzt, hiszen a szövetség csak a WDF-viadalokat tudja támogatni – húzta alá Balázs Gábor. – Ausztriának és Csehországnak is volt játékosa a legutóbbi PDC-vb-n, tehát a környező országokból is vezet oda út. Én hiszek benne, hogy előbb-utóbb egy magyarnak is sikerül újra.

A szövetség ehhez úgy tud hozzájárulni, hogy idén hat rangos, nemzetközi versenyt rendezünk itthon, és a tehetségeknek megadjuk a szakmai hátteret, például pszichológussal is dolgozhatnak. Ezen az úton próbálunk előrébb jutni.

Borítókép: Ihász Veronika dobás közben (Fotó: Gál Miklós/Magyar Dartsszövetség)