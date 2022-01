Kezdődik az Afrika-kupa, ott van a Ferencváros és a Fehérvár is

Akárcsak a tavaly egy év késéssel lebonyolított Európa-bajnokságot, a koronavírus-járvány miatt ezt is egy évvel halasztották, s egyelőre megjósolhatatlan, hogy a Covid mennyire zavar be. Az év első napjaiban mindenesetre a címvédő Algéria és Gambia dohai felkészülési mérkőzését nem tudták megrendezni, mert a gambiaiak keretéből tizenhat játékosnál mutatták ki a fertőzést, és egyetlen bevethető kapusuk sem maradt.

Az egyik nagy esélyesnek számító Szenegál csapatának el kellett halasztania az utazását Kamerunba, mivel három játékos és hat stábtag is megfertőződött, ráadásul korábban két futballista Európában került karanténba. Ezt megelőzően Kamerun, Tunézia, Nigéria, Elefántcsontpart, Burkina Faso és a Zöld-foki Köztársaság válogatottjait sem kerülte el a járvány. Csütörtökön pedig a tornára érkezve a yaoundéi repülőtéren a gaboni válogatottból a csapatkapitány Pierre-Emerick Aubameyang, az Arsenal futballistája és Mario Lemina (Nice) akadt fenn a gyorsteszten.

Az Afrika-kupát Yaoundé két, továbbá Douala, Garoua, Bafoussam és Limbe egy-egy stadionjában rendezik. A házigazda találkozóin a férőhelyek 80, a többi helyszíneken 60 százalékára értékesíthetnek belépőket. Kamerun egyébként a fővárosban a 60 ezer fős Olembe-stadionban játssza a csoportmeccseit. Az ország eredetileg a 2019-es rendezést nyerte el, de akkoriban olyan nagy fejetlenség uralkodott a helyi futballszövetségben, ami veszélyeztette a lebonyolítást, hogy az Afrikai Labdarúgó-szövetség inkább a beugrást vállaló Egyiptomot jelölte ki házigazdának. Egyiptom az Afrika-kupák legeredményesebbje, hétszer nyerte meg a tornát, azonban két éve csúnyán felsült a hazai pályán. A csoportjában mindhárom meccsét megnyerte, ám a nyolcaddöntőben Kairóban 75 ezer szurkoló előtt 1-0-ra kikapott a Dél-afrikai Köztársaságtól; Mohamed Szalah, a Liverpool csillaga sem tudott segíteni. A döntőben aztán Algéria 1-0-ra verte Szenegált.

Az idei tornán a legértékesebb játékoskerete Szenegálnak van (342 millió euró), utána Elefántcsontpart (306), Nigéria (246), Marokkó (219), Algéria (187) és Egyiptom (161) következik a sorban, de utóbbi értékének több mint a felét Szalah teszi ki; és egy egyiptomi fecske is nehezen csinál nyarat… Érdekesség, hogy a felsorolt országok közül Elefántcsontpart már nem juthat ki a világbajnokságra, mert elvérzett a selejtezőkön. Meg kell említeni, hogy az Afrika-kupán öt NB I-es játékos érdekelt: a Ferencvárosból Samy és Ryan Mmaee egyaránt ott van a marokkói keretben, Aissa Laidouni a tunéziaiban, a Mol Fehérvárból Stopira a Zöld-foki Köztársaság, Lamin Jallow pedig a gambiai válogatottban léphet pályára.

Az Afrika-kupa álomcsapata a játékosok piaci értéke alapján pedig így fest: Mendy (szenegáli, Chelsea, 32 millió euró) – Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain, 70), Tapsoba (Burkina Fasó-i, Bayer Leverkusen, 40), Koulibaly (szenegáli, Napoli, 45), A. Diallo (szenegáli, Paris Saint-Germain, 45) – Ndidi (nigériai, Leicester City, 60), Kessié (elefántcsontparti, Milan, 48) – Szalah (egyiptomi, Liverpool, 100), H. Traoré (elefántcsontparti, Sassuolo,18), Mané (szenegáli, Liverpool, 80) – en-Nesziri (marokkói, Sevilla, 40).

A védekező középpályás Thomas Partey (ghánai, Arsenal, 40), a jobbszélső Ryad Mahrez (algériai, Manchester City, 40) és balszélső Wilfried Zaha (elefántcsontparti, Crystal Palace, 40) csak a kispadra ülhetne le.

A hat négycsapatos csoportból az első kettő mellett a négy legjobb harmadik jut a nyolcaddöntőbe, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna. A döntőt február 6-án Yaoundéban játsszák.

Az Afrika-kupa csoportbeosztása:

A csoport: Kamerun, Burkina Faso, Etiópia, Zöld-foki Köztársaság

B csoport: Szenegál, Zimbabwe, Guinea, Malawi

C csoport: Marokkó, Ghána, Comore-szigetek, Gabon

D csoport: Nigéria, Egyiptom, Szudán, Bissau-Guinea

E csoport: Algéria, Sierra-Leone, Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart

F csoport: Tunézia, Mali, Mauritánia, Gambia

Az Afrika-kupa vasárnap 17 órakor a Kamerun–Burkina Faso mérkőzéssel kezdődik.

A Ferencváros honlapja az év elején arról számolt be, hogy a tunéziai állami hírügynökség éves szavazásán Aissa Laidounit az ország negyedik legjobb játékosának választotta. A 11-szeres válogatott középpályás a világbajnoki selejtezők során hazája nemzeti csapatának meghatározó tagjává vált, Zambia ellen pedig első találatát is megszerezte a válogatottban. A 24 éves, hétszeres marokkói válogatott Ryan Mmaee is remekelt, a legutóbbi két találkozóján Szudán és Guienea ellen is két gólt szerzett. Tunézia és Marokkó is egy győztes párharcra van a világbajnoki részvételtől, vagyis az Afrika-kupán is számolni kell velük.

Borítókép: Aissa Laidouni, az FTC légiósa a tunéziai válogatott nagy erőssége (Forrás: Fradi.hu)