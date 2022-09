Beteljesülhet a kapitány ígérete: Lévai Zoltán döntős a vb-n

Négy kötöttfogású súlycsoport küzdelmével Belgrádban megkezdődött a 2022-es birkózó világbajnokság. Háromban volt érdekelt magyar versenyző, a leghamarabb, a vb első mérkőzésén még a 32 közé jutásért az Eb-2. Lévai Zoltán (77 kg, BHSE) azonnal rangadót vívott a világ- és Európa-bajnok örmény Malhasz Amojannal. A klasszis rivális intéssel és pörgetéssel az 1. menetben 3-0-ra elhúzott, 26 éves honfitársunk a szünet után intéssel és emeléssel egyenlített, s a 3-3 a később szerzett ponttal neki kedvezett. Szerencsére ezután sem állt meg, 4-1-re múlta felül az Eb-2. Iuri Lomadzét, majd intésekkel, challange-ekkel tarkított meccsen 3-1-re az U23-as vb-3. svéd Per Olofssont. Az Ázsia-bajnok kazah Tamerlan Szadukajev elleni negyeddöntőben egyenesen brillírozott, öt másodperc elteltével már vezetett, a szünetig 7-0, majd gyorsan még kettő, 9-0, technikai tus, elődöntő! Itt a szerb színeket képviselő délvidéki világbajnok, Nemes Viktor következett, akit tavasszal a budapesti Eb-n legyőzött az idősebb Lévai fivér. S ezúttal is, mert ugyan őt intették először, de szép kontrával felülkerült, majd visszaintéssel tette biztosabbá, s őrizte meg az előnyét (3-1). Így vasárnap vb-finálét vívhat – és akár be is teljesítheti Módos Péter szövetségi kapitány ígéretét –, ellenfele az olimpiai ezüstérmes kirgiz Akzsol Mahmudov lesz (aki Lőrincz Tamástól kapott ki Tokióban).

– El sem fáradtam… Na jó, csak viccelek, jól fogok aludni, de rengeteget dolgoztam a felkészülés során, hogy bírjam ezt az öt meccset. Tegnap este az öcsém mondta, hogy elég rossz a sorsolásom, és igaza volt, csupa világ- és Európa-bajnok vagy olyan, akitől eddig mindig kikaptam, ráadásul már harminckettő közé jutásért is birkóznom kellett. A lényeg, hogy megcsináltam, talán a fiatal svéd elleni meccs volt a legnehezebb, ismertem őt az edzőtáborokból, nagyon jó érzékű, erős srác. A kirgizt, akivel döntőzök, legutóbb a varsói nemzetközi versenyen megvertem, remélem, most is sikerül majd – nyilatkozta hosszú meneteléséről Lévai Zoltán. S valóban, a 77 kiló a jelek szerint magyar felségterület, Lőrincz Tamás után újabb hazai kiválósággal.

A felnőtt világversenyes újonc, tavaly U23-as vb-2. Losonczi Dávid (87 kg, ESMTK) kezdésnek két szép pörgetéssel (5-1) győzött az Eb-2. román Nicu Ojog, majd tussal az Ázsia-bajnoki 3. koreai Kim Dzsin Hjok ellen. A negyeddöntőben következett az Ázsia-bajnok kazah Nurszultan Turszinov, akit emeléssel, pörgetéssel, majd kisebb szusszanás után lecsavarással tarolt le (13-3, technikai tus). Az elődöntőben a kategória egyik nagyágyúja, az olimpiai bronzérmes, világ és Európa-bajnok, grúzból honosított szerb Zurabi Datunasvili jött szembe, s bár Losonczi szerzett vezetést, a rivális fordított egy véleményes pörgetéssel, s a hajrában csak a szépítés sikerült. A 4-3-ra elvesztett mérkőzés után az erzsébeti versenyző röviden így értékelt élete első világversenyén: – Azért jöttem, hogy világbajnok legyek, mindent megtettem érte az edzéseken és a meccseken is, sajnos nem sikerült, de majd jövőre. Persze még van dolgom itt, és ha úgy birkózom vasárnap, mint szombaton, akkor meglesz a bronzérem.

Erre az idei budapesti Európa-bajnok Fritsch Róbertnek (72 kg, BHSE) szintén megvan az esélye. A tizenhat közé jutásért 3-1-re verte a Pánamerikai Játékokon 3. Benjamin Peaket, aztán viszont 7-3-ra kikapott iráni származású szerb Ali Arsalantól, akit a tavasszal hazai szőnyegen felülmúlt. Mivel az Ázsia- és Európa-bajnokságon egyaránt bronzérmes legyőzője végül bejutott a fináléba, Fritsch a vigaszágon folytathatja, elsőként az ukrán Andrij Kulikkal.

Vasárnap további négy magyar kötöttfogású kezdi meg szereplését a belgrádi Stark Arénában: az Eb-3. Torba Erik (63 kg, BHSE) román, az idei Eb-2. Váncza István (67 kg, FTC-KIMBA) kirgiz, az idei Eb-3. Lévai Tamás (82 kg, BHSE) dél-koreai, a vb-2., olimpiai 5. Szőke Alex (97 kg, ESMTK-KIMBA) pedig grúz vagy japán rivális ellen rajtol.