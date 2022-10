Nem csak a pénz miatt nem rúgja ki Allegrit a veszteséghalmozó Juventus

Ahogy az lenni szokott, a szégyenletes eredménysor okait sokan az edzőben keresik. Így volt ezzel Pavel Nedved alelnök is, aki szeptember közepén javasolta, útilaput kellene kötni az olasz szakember talpára. Andrea Agnelli klubelnök hallani sem akart az ötletről, és azóta több alkalommal is kijelentette, Allegri helye biztos a Juventus kispadján. Az okok egyrészt Agnelli és Allegri jó kapcsolatában keresendők, emellett kevés az olyan munka nélküli vezetőedző, aki szóba jöhetne Allegri utódjaként – Zinedine Zidane és Thomas Tuchel a legismertebbek. A La Gazzetta dello Sport szerint az Öreg Hölgy vezetősége nem szeretne a következő idényeket is meghatározó döntést szezon közben meghozni. Ha a helyzet tarthatatlanná válna, és mégis kirúgnák Allegrit, akkor valószínűleg Claudio Ranieri vagy a Fehérváron is megfordult Paulo Sousa ugorna be átmenetileg, amíg megtalálják az új mestert.

A fent említett okok mellett természetesen a pénzügyi szempontokat sem hagyhatják figyelmen kívül. Az 55 éves tréner ugyanis évi hétmillió eurót tesz zsebre, és a szerződéséből még két és fél év van hátra, így busás végkielégítés járna neki. A Juventusnak pedig felesleges kiadásokra nincs szüksége, már csak azért sem, mert szeptember végén rekordveszteségről számolt be a klubot működtető vállalat.

A bevételeik 7,8 százalékkal csökkentek, miközben a működési költségek legalább ugyanennyivel nőttek, aminek okán a 2021/22-es pénzügyi évet 254 millió eurós veszteséggel zárták a Zebrák, túlszárnyalva az Inter 246 millió eurós negatív rekordját (2020/21).

A Juventus az elmúlt fél évtizedben mindannyiszor veszteséggel zárt. A klub magyarázata szerint a pandémia hatásait továbbra is nyögik, a jegyeladásaik csökkentek, valamint a televíziós jogdíjakból kisebb összeg folyik be a kasszájukba, és a BL-ből való korai kieséseik miatt kevesebb meccset játszanak, tehát a pénzdíj is alacsonyabb.

Amiről a Juventusnál nem beszélnek, de szintén hatással volt a pénzügyi helyzetükre, az Cristiano Ronaldo 2018-as leigazolása. A portugál világsztárért 112 millió eurót csengettek ki, ráadásul a fizetése is az eget súrolta. A klub ezt a mintát követte a későbbiekben is, vagyis kiöregedőben lévő, magas fizetési igényű játékosokat vásároltak annak érdekében, hogy velük a fedélzeten újra csúcsra jussanak a BL-ben. Bár a nyáron Ángel Di María és Paul Pogba is ingyen érkezett, a bérükre hatalmas összeget vernek el, ami a pénzügyi problémák fényében nem tűnik okos megoldásnak. Arról nem is beszélve, hogy sérülések, esetleg eltiltások miatt az argentin csak hét meccsen volt bevethető, Pogba pedig térdműtétje okán eddig egy percet sem játszott.

A másik út a tehetséges fiatalok igazolása lenne, a Juventus azért ebbe az irányba is tett lépéseket. A januárban igazolt, 22 éves Dusan Vlahovic termeli a gólokat, tavasszal 21 fellépésén kilencszer, idén 13 tétmérkőzésen hétszer volt eredményes. A brazil Bremer is hipp-hopp alapemberré nőtte ki magát, a Torinótól szerződtetett védő sérülést szedett össze a volt csapata elleni, múlt szombati bajnokin. Allegri gondjai tehát tovább szaporodnak, lassan a megoldásokra is szüksége lenne.