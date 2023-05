Tavaly augusztusban szakmai alapon vezette le Hasan Salihamidzic, a klub sportigazgatója, hogy miért nincsen szüksége a Bayern Münchennek a korosodó Cristiano Ronaldóra. – Csak meg kell néznünk, hogy a nyáron távozott Robert Lewandowski nélkül is milyen támadókkal rendelkezünk. Ezt figyelembe véve pénzügyileg és sportszakmailag is nehéz lett volna megindokolni, miért is leheten szükségünk Cristiano Ronaldóra. Nyolc játékosunk van a négy támadó posztra. Vannak befutott topjátékosaink, akik a legjobb korban vannak, és vannak fiatal tehetségeink, akiknek szinten játékidőt akarunk biztosítani. Ezért egyhangúan megszavaztuk, hogy végigvisszük a tervünket. Ronaldo így szóba sem jöhetett, mert nagyon elégedettek vagyunk a keretünkkel – mondta Salihamidzic a Bild podcastjában.

Ronaldo hamarosan Münchenben ölelgetheti a csapattársait Fotó: al-Naszr

Kevesebb, mint egy év alatt a feje tetejére állt a világ Münchenben. Julian Nagelsmann vezetőedzőt a Paris SG elleni kettős győzelem és a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő között menesztette a Bayern vezérkara. Az új edző, Thomas Tuchel nem tudott csodát tenni, a csapat a legjobb nyolc között búcsúzott a BL-ből, és nagy valószínűséggel elveszíti a bajnokságot. Újra felvetődött a szaúd-arábiai al-Naszrban futballozó Cristiano Ronaldo szerződtetése. A stabil működéséről híres klub eddig a fent említett szakmai és gazdasági szempontok miatt is elvetette az ötszörös aranylabdás portugál leigazolását.