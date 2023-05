Szoboszlai Dominik örül, hogy segített a barátjának

Szoboszlai Dominik állította be a végeredményt Münchenben. A magyar válogatott középpályás a lipcseiek első tizenegyesét még nem végezhette el a Bayern otthonában, a második tizenegyesnél viszont már ő volt az ítéletvégrehajtó. Az RB Leipzig története során először nyert bajnoki meccset a Bayern München vendégeként, s a 3-1-es sikerrel bebiztosította bajnoki bronzérmét a lipcsei csapat, noha a félidőben még 1-0-s hátrányban volt a címvédő ellen.

Szoboszlai Dominik immár a Bayern Münhen ellen is szerzett gólt (Fotó: EPA/Szilágyi Anna)

– „Örülök, nemcsak a gólomnak, hanem annak is, hogy sikerült fordítani – mondta az Arena 4-nek a lefújás után Szoboszlai Dominik, aki pályafutása során először vette be a Bayern kapuját. – Az első félidőben nem volt egyszerű dolgunk, de a szünetben megbeszéltük a problémákat: Keveset birtokoltuk a labdát, sokszor feleslegesen futottunk elöl. Emiatt picit ordibáltunk egymással a szünetben, de pont ez kellett. A büntetők miatt korábban akadt némi nézeteltérés, hogy ki végezze el, de ebből most nem volt probléma, előre eldöntöttük, hogy mikor ki rúgja. Örülök, hogy ezzel a góllal és a győzelemmel segíteni tudtam az egyik legjobb haveromnak, a dortmundi Karim Adeyeminek.