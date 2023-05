Mourinho neve pedig az antifutball szinonimájává vált az évek alatt. Leghíresebb meccse a 2010-es Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágója a Barcelona ellen, amikor a Camp Nouban elszenvedett 1-0-s vereség is győzelemmel ért fel, mert a Mourinho vezette Internazionale bejutott a döntőbe, és végül meg is nyerte a BL-t – érdekesség, hogy a milánói csapat azóta idén először érte el a finálét.

Azon a 2010-es barcelonai meccsen Mourinho lényegében 4-5-0-s felállással játszatta a csapatát Thiago Motta kiállítása után, és több mint egy órán keresztül csak rombolta a futballt. Az Inter 74-szer passzolt a mérkőzésen, míg a Barcelona 691-szer, az Internek egy lövése volt, a Barcának húsz.

Mintha semmi sem változott volna az azóta eltelt 13 év alatt, hiszen Mourinho Romája csütörtökön a Leverkusen elleni El-elődöntő visszavágóján úgy ért el továbbjutást érő 0-0-t, hogy a labdabirtoklás 72-28-as, a kapura lövési kísérletek száma 23-1-es különbséget mutatott a németek javára.

Mi előnye származna a PSG-nek Mourinho leigazolásából?

A PSG idén a Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi támadótrióval állt fel, és a katari tulajdonosok folyamatosan sztárcsatárokkal igyekeztek feltölteni a keretet, elég csak Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani vagy Mauro Icardi nevét feleleveníteni. Egy ilyen habitusú csapat élére kinevezni egy alapvetően védekezésből élő edzőt nagy ellentmondásnak tűnik.

A jelenlegit is beleértve, a legutóbbi 11 BL-idényben a PSG azonban csak egyszer jutott el a döntőig, és 2020-ban Thomas Tuchel vezetésével aránylag simán kikapott a Bayern München ellen. Ezen kívül a legjobb négybe is csak egyszer jutott be a párizsi csapat, amelynek pedig egyértelmű célja a BL-arany.

Korábbi tanítványa, a Leverkusent vezető Xabi Alonso gratulálhatott neki a hatodik európai kupadöntőhöz. Fotó: Ettore Ferrari

Eddig olyan sztáredzők irányították a francia klubot, mint Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino és a már említett Tuchel. Egyikük receptje sem működött, pedig a játékoskeret papíron mindig adva volt a sikerhez. Tavaly nyáron taktikát váltott a PSG, és nem egy híres edzőt nevezett ki, hanem Christophe Galtier-t, aki 2021-ben a Lille-lel épp a párizsiakat megelőzve lett nagy meglepetésre a Ligue 1 bajnoka. Azonban a Bayern elleni kettős vereség a BL idei nyolcaddöntőjében az ő állását is megingatta.

Mourinho olyan egyéniség és olyan stílust képvisel, amivel még nem próbálkozott a PSG. A portugál 2004-ben a Portóval és 2010-ben az Interrel is úgy lett BL-győztes, hogy arra az ég világon senki sem számított. Talán úgy gondolhatják Párizs katari urai, hogy pont egy ilyen edzőre van szükségük.

És ahogy Mourinho fogalmazott: a futball az futball. Az üzlet meg üzlet.

Hányszor jutott Mourinho európai kupadöntőbe?

Most hatodszor, s a korábbi öt alkalommal mindig meg is nyerte a döntőt.

– 2003, Porto, UEFA-kupa

– 2004, Porto, Bajnokok Ligája

– 2010, Internazionale, Bajnokok Ligája

– 2017, Manchester United, Európa-liga

– 2022, AS Roma, Konferencia-liga

– 2023, AS Roma, Európa-liga

