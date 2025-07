Balett helyett Hosszú Katinka trónját már elfoglalta, hajnalra vb-érmes lehet

Mi az, hogy feltűnt? Berobbant! A májusi, horvátországi nyílt vízi Európa-bajnokságon győzött az olimpiai számban, 10 kilométeren és mellette 5 kilométeren is. Pedig az apró termetű úszónak a sokszor kőkemény fizikai csatákat, verekedésnek is beillő helyezkedéseket hozó nyíltvízi versenyek gyötrelmes kihívást is jelenthetnének, de Mihályvári-Farkas a jelek szerint nem ijedős, és persze ha nem tudják utolérni, akkor „leverni” sem könnyű…

– Úgy jöttem ki, hogy tapasztalni szeretnék, úgy indulok neki, hogy nincs komoly elvárásom magammal szemben, csak hogy úgy másszak ki a vízből, hogy mindent megtettem. Minden verseny más a nyílt vízen, ezt szeretem is benne. Sok minden előfordulhat, remélem, jól fogok dönteni a fontos szituációkban – fogalmazott Mihályvári-Farkas a magyar idő szerint kedden éjjel két órakor kezdődő női 10 kilométeres verseny előtt.

Mihályvári-Farkas, Rasovszky, Betlehem: a magyar vb-program

Az ellenfelek és a meleg víz mellett a nagy hullámokkal is meg kell küzdenie, hiszen Szingapúrban, Sentosa szigeténél, ahol a nyíltvízi versenyeket rendezik, akkora szélvihar tombolt vasárnap, hogy az első „pályabejáró” úszást nem engedték végig a rendezők.

A medencében további három számban is vb-induló Mihályvári-Farkas mellett ezúttal Juhász Janka lesz még ott 10 kilométeren, mivel a tavaly olimpiai ötödik Fábián Bettina egészségügyi probléma miatt kihagyja a klasszikus távot, csak öt és három kilométeren bevethető.

Juhász csak vasárnap érkezett meg Szingapúrba, míg a nyíltvízi csapat krémje, Mihályvári-Farkas, Fábián és a versenyt szerdán megkezdő olimpiai arany-, illetve bronzérmes fiúk, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid a Fülöp-szigeteken akklimatizálódtak a vb-re.