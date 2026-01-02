Szűkültek a jelöltlisták, közülük kerülnek ki 2025 legjobb magyar sportolói

Év sportolója-díjÉv Férfi SportolójaAz év női sportoló

Az első körös szavazás után kategóriánként három-háromra szűkült 2025 legjobb magyar sportolóinak listája. Az Év sportolója díj második körös szavazása a január 12-i Nemzeti Sport-gála kezdetéig tart.

2026. 01. 02. 11:54
Kós Hubert 2024 után 2025-ben is az Év férfi sportolója lehet (Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz)
December közepén kezdődött az internetes szavazás 2025 legjobb sportolóira, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai 68. alkalommal voksolhattak. Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton pénteken elmondta, hogy az év sportolója kilenc kategóriájának tízes listáiról tíz nappal a gála előtt kialakult az első három sorrendje és rájuk lehet majd a továbbiakban szavazni – a második körös voksolás egészen a január 12-ei gála kezdetéig tart. A fogyatékos sportolóknál három kategóriában hirdetnek győztest, itt a jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről pedig az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek. Az Operaházban sorra kerülő Nemzeti Sport Gála nagykövete, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó és Détári Lajos kétszeres világválogatott labdarúgó lesz, és meghívottként az olimpiai és hatszoros világbajnok rúdugró ukrán Szerhij Bubka is szerepel majd.

Márton Viviana és ikertestvére, Márton Luana is lehet még az Év női sportolója a Nemzeti Sport Gála keretein belül
Márton Viviana és ikertestvére, Márton Luana is lehet még az Év női sportolója a Nemzeti Sport Gála keretein belül (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Nemzeti Sport-gála, az Év sportolója díj jelöltjei

Az Év női sportolója címre jelöltek:

Az Év férfi sportolója címre jelöltek:

Az Év sportolója címre jelöltek az egyéni sportágak csapatai kategóriában:

  • férfi kajak kettes 500 méter (Kurucz Levente, Nádas Bence)
  • férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
  • nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)

Az Év edzője címre jelöltek:

  • Bob Bowman (úszás, Kós Hubert edzője)
  • Suvi Mikkonen (tekvandó, a Márton ikrek edzője)
  • Nyéki Balázs (vízilabda, a Ferencváros férfi csapatának edzője)

Az Év sportolója címre jelöltek a hagyományos csapatsportágak kategóriában:

  • az FTC-Telekom férfi-vízilabdacsapata
  • férfi-jégkorongválogatott
  • a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata

Az Év fogyatékos női sportolója címre jelöltek:

  • Ekler Luca (MPB, atlétika)
  • Gál Nikolett (MHSSZ, atlétika)
  • Gyurkó Alexandra (MSZSZ, úszás)

Az Év fogyatékos férfi sportolója címre jelöltek:

  • Kiss Péter Pál (MPB, kajak-kenu)
  • Mezei Gergő (MSZSZ, atlétika)
  • Mihálovits Tamás (MSZSZ, atlétika)

Az Év fogyatékos csapata címre jelöltek:

  • asztalitenisz vegyes páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
  • férfi asztalitenisz páros (MSZSZ, Bácsi Bernát, Szendi János)
  • hófutó vegyes váltó (MSOSZ, Szóráth Sándor, Sándor Béla, Kollarics Hajnalka Vivien, Gerbosics Kitti)

Az Év sportpillanata:

  • Boronkay Péter paratriatlon világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt
  • Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton
  • Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben

 

