Balázs Klári őszinte vallomása: Gyuri nélkül nincs jövőképem

„Nagyon változatos, színes, tartalmas volt az elmúlt négy évtizedünk. Egy percre sem unatkozom Gyuri mellett” – magyarázta Klárika a Best magazinnak, majd folytatta: „Ketten kerek az életünk, ami tudom, sokak számára elképzelhetetlen, de mi így vagyunk boldogok. Soha nem vágytam arra, hogy akár egy napot is eltöltsek nélküle, de még egy barátnőzős, csajos délutánra sincs igényem. Számomra csak Gyuri létezik, nélküle nem vagyok hajlandó semmilyen programon részt venni, de nem is kell, hiszen abszolút egy az érdeklődési körünk. Mindketten pókerezünk, ugyanazokat a zenéket, filmeket, ételeket szeretjük, imádunk utazni, kikapcsolódni, csupán annyi a különbség közöttünk, hogy én nyugodtabb természetű vagyok. Gyuri kicsit hevesebb, de még ez is tetszik benne.

Hihetetlen vagy sem, de még 42 év után sem tudok belekötni. Nélküle nincs jövőképem, csak vele tudom elképzelni az életemet!”

– vallotta be az énekesnő.

Borítókép: Korda György és Balázs Klári (Fotó: BORS/Móricz István)