A Srí Lanka-i szatirikus regény nyerte a Booker-díjat

A gyilkos Srí Lanka-i polgárháború idején játszódó The Seven Moons of Maali Almeida (Maali Almeida hét holdja) természetfeletti történet: egy fotósról szól, aki arra ébred egy nap, hogy meghalt, de van egy hete, hogy megkérje barátait, keressék meg a fotóit és leplezzék le a háború brutalitását.

A díjat Kamilla, III. Károly brit uralkodó felesége adta át a hétfő esti ceremónián.

A nagy presztízsű elismerést az Egyesült Királyságban megjelent, angol nyelvű szépirodalmi mű szerzője kaphatja, és 50 ezer font (23,7 millió forint) pénzjutalom jár mellé.

A ceremónián a díjnyertes író elmondta, hogy 2009-ben, a polgárháború után, „amikor heves viták dúltak arról, hány civil halt meg és kinek a hibájából”, eldöntötte, hogy „ír egy kísértethistóriát, amelyben a halottak szempontjait is be tudja mutatni”.

A bírálóbizottság vezetője, Neil MacGregor a regény témaválasztását, ügyességét, merészségét és vidámságát dicsérte. A művet „túlvilági noirnak” nevezte, mely „az olvasót az életen és a halálon keresztül száguldó hullámvasútra ülteti fel”.

A bizottság döntése egyhangú volt – mondta el Neil MacGregor, hozzátéve, hogy a szűkített listára került hat alkotás mindegyike „valójában egy kérdésről, az egyéni élet értelméről szól”.

A díj átvételekor Karunatilaka elmondta, reméli, „tíz év múlva is nyomtatni fogják a könyvét egy olyan Srí Lankán, amelyik tanul a történeteiből, és a The Seven Moons a könyvesboltok fantasyrészlegén, sárkányos és egyszarvús regények között kap helyet, és senki sem fogja realista prózaként vagy politikai szatíraként olvasni”.

A díjátadó díszvendége Dua Lipa popénekes-dalszerző volt, aki olvasási szenvedélyéről beszélt, az olvasást „a világ egyik legmélységesebb örömének” nevezte. Elmondta, hogy a szűkített lista mind a hat regényét olvasta, és „imádta őket”.

A szűkített listán szerepelt még az angol Alan Garner Treacle Walker című regénye, az ír Claire Keegan mindössze 116 oldalas Small Things Like These című könyve, a zimbabwei NoViolet Bulawayo Glory című könyve, az amerikai Percival Everett The Trees című regénye, valamint a szintén amerikai, Pulitzer-díjas Elizabeth Strout szerelemről, magányról, veszteségről szóló Oh! William című könyve.

A szűkített listára felkerült, de nem díjnyertes szerzők egyenként 2500 fontot (1,16 millió forintot) kapnak, és könyvük különleges kötésben jelenik meg.

Tavaly a dél-afrikai Damon Galgut The Promise című regénye nyerte el a Booker-díjat.

