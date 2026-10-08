A statikus kiállítás mellett látványos felvonulás és különleges motorindítás is várja az érdeklődőket. Több alkalommal beindítanak majd egy An–2-es repülőgépből származó 1000 lóerős csillagmotort, és egy Boeing 737-es utasszállítóból származó fedélzeti sugárhajtóművet.
Minden idők legnagyobb és legkülönlegesebb Ikarusa érkezik a Aeroparkba
A több mint száz busz között még a hatalmas PALT típust is meg lehet majd tekinteni a hétvégi Ferihegyi Ikarus Találkozón.
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