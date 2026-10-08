Minden idők legnagyobb és legkülönlegesebb Ikarusa érkezik a Aeroparkba

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A több mint száz busz között még a hatalmas PALT típust is meg lehet majd tekinteni a hétvégi Ferihegyi Ikarus Találkozón.

2026. 10. 08. 13:19
Forrás: Aeropark

A statikus kiállítás mellett látványos felvonulás és különleges motorindítás is várja az érdeklődőket. Több alkalommal beindítanak majd egy An–2-es repülőgépből származó 1000 lóerős csillagmotort, és egy Boeing 737-es utasszállítóból származó fedélzeti sugárhajtóművet.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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