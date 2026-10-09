A Fidesz közzétette a politikai foglyok listáját
Négy, büntetőeljárásban érintett jobboldali politikust nevez politikai fogolynak a Fidesz a honlapján közzétett listán. Bús Balázs, Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós ügyében a párt azt állítja, hogy a hatóságok törvénytelenül járnak el, és politikai utasításra működnek. A kezdeményezés az Orbán Viktor által bejelentett „ÁVH-figyelő” része.
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