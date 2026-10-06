Félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján
Katonai tiszteletadás mellett vonták fel, majd a Himnusz és a Szózat hangjára félárbócra eresztették Magyarország nemzeti lobogóját kedden reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren. Az aradi vértanúk emléknapján az ország zászlaja egész nap félárbócon marad. Az ünnepségen Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is részt vett.
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