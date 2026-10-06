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Félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján

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Katonai tiszteletadás mellett vonták fel, majd a Himnusz és a Szózat hangjára félárbócra eresztették Magyarország nemzeti lobogóját kedden reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren. Az aradi vértanúk emléknapján az ország zászlaja egész nap félárbócon marad. Az ünnepségen Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is részt vett.

Pámer Dávid
2026. 10. 06. 9:34
Fotó: Székelyhidi Balázs
batthyány lajosaradi vértanúkbaka andrásSzóljon hozzá!

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Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

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Mi nem felejtjük. És ne felejtsük azt sem, ami ma történik. Hiszen mindezzel még nekünk lesz dolgunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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