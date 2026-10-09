Rendkívüli

Megszólalt lapunknak a V-Híd a kormány mai bejelentéséről

Rendkívüli

Kellemetlen percek a kormányszóvivői tájékoztatón: így reagált Magyar Péter a telefonlopási ügyével kapcsolatos kérdésre

Azbeszt-ügy: Szentgotthárddal alaposan kiszúrtak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mintegy ötvenezer négyzetméternyi önkormányzati területet érinthet az azbesztszennyezés Szentgotthárdon, a város azonban jelenleg mindössze két helyszín mentesítésére igényelhet állami támogatást. Az önkormányzat közlése alapján a pályázáshoz akkreditált levegővizsgálattal kell igazolni a határértéket meghaladó azbesztrost-koncentrációt, ilyen mérési eredmény pedig csak két területről áll rendelkezésre. A magántulajdonosoknak egyetlen vizsgálat is közel hétszázezer forintos kiadást jelenthet.

Magyar Nemzet
2026. 10. 09. 15:54
Forrás: vaol.hu

A szennyezett kőzet azonosítása nem elegendő

A jelenleg a Wesselényi utcai kiskertek úthálózatának, valamint a Rózsa utca és a Zsidai utca csatlakozó útpadkájának kármentesítésére tud pályázni, közölte a város. A támogatás ugyanis kizárólag olyan területre igényelhető, ahol a hatóság akkreditált levegővizsgálatot végzett, és az eredmény igazolta az ezer rost/köbméteres egészségügyi határértéket meghaladó azbesztrost-koncentrációt. Szentgotthárdon a hatóság eddig ezen a két helyszínen végezte el a vizsgálatot; mindkettő rendelkezik a pályázathoz szükséges mérési eredménnyel.

Az önkormányzat ugyanakkor további önkormányzati és magántulajdonú utakat, útpadkákat, parkolókat, udvarokat is azonosított, amelyek feltételezhetően vagy kőzetvizsgálattal igazoltan azbeszttel szennyezettek. Ezekre a helyszínekre a jelenlegi feltételek alapján egyelőre nem tud támogatást kérni.

Környezet- és közegészségügyi szempontból a további területeken is elengedhetetlen lenne a mielőbbi beavatkozás, hangsúlyozta a hivatal. Abban bíznak, hogy újabb központi támogatásokból lehetőség nyílik majd a szennyezett helyszínek szilárd burkolattal történő lefedésére, vagy szükség esetén a szennyezett anyag cseréjére.

A pormentesítés csak átmeneti megoldás

Az önkormányzat korábban saját forrásból is intézkedett a veszélyeztetettség csökkentésére. A forgalomkorlátozások mellett mintegy harmincezer négyzetméteren kalcium-kloridos pormentesítést végeztetett. Ez azonban csak átmeneti megoldást jelent, ráadásul a már elvégzett munkák költsége a mostani pályázatból utólag nem téríthető meg – jelezte a város.

Közel hétszázezer forintba kerülhet a vizsgálat

Az alapból magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is igényelhető támogatás, a kérelmet ilyenkor is az önkormányzat nyújtja be, a tulajdonos kezdeményezésére. A pályázáshoz azonban ezeken a területeken is akkreditált levegőméréssel kell igazolni az egészségügyi kockázatot. Az önkormányzat tájékoztatása alapján egyetlen helyszín akkreditált szervetlen szállórost-vizsgálata közel hétszázezer forintba kerül, ami jelentős kiadást jelenthet az érintett magántulajdonosoknak. 

Amint lapunk is beszámolt, a Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amellyel létrejött az úgynevezett azbeszt alap, a kormány ezzel kívánja támogatni a nyugat-magyarországi súlyos azbesztszennyezés felszámolását, erre 3 milliárd forintot szánnak. Ennek ellenére egyébként további érdemi előrelépés nincsen az Ausztriából beszivárgó azbesztszennyezés kezelésére.

Tisztázatlanok a magánszemélyekkel megkötendő magánjogi megállapodások részletei, a szentgotthárdi önkormányzat ezekről korábban kérdéseket küldött a pályázat kiírójának és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnak, közleménye megjelenéséig azonban nem kapott választ. 

Lapunk a pályázat kiírójához és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz fordult a támogatási feltételek, a levegővizsgálatok finanszírozása és a további szennyezett területek mentesítési lehetőségeinek tisztázása érdekében.

vidék - és településfejlesztési minisztériumhuszár gáborazbesztSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekkormány

IMF a spájzban

Gajdics Ottó avatarja

Mit ad isten, már a spájzban van ismét az IMF is a maga országvesztő ajánlásaival.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu