Azbeszt-ügy: Szentgotthárddal alaposan kiszúrtak

A szennyezett kőzet azonosítása nem elegendő
A jelenleg a Wesselényi utcai kiskertek úthálózatának, valamint a Rózsa utca és a Zsidai utca csatlakozó útpadkájának kármentesítésére tud pályázni, közölte a város. A támogatás ugyanis kizárólag olyan területre igényelhető, ahol a hatóság akkreditált levegővizsgálatot végzett, és az eredmény igazolta az ezer rost/köbméteres egészségügyi határértéket meghaladó azbesztrost-koncentrációt. Szentgotthárdon a hatóság eddig ezen a két helyszínen végezte el a vizsgálatot; mindkettő rendelkezik a pályázathoz szükséges mérési eredménnyel.
Az önkormányzat ugyanakkor további önkormányzati és magántulajdonú utakat, útpadkákat, parkolókat, udvarokat is azonosított, amelyek feltételezhetően vagy kőzetvizsgálattal igazoltan azbeszttel szennyezettek. Ezekre a helyszínekre a jelenlegi feltételek alapján egyelőre nem tud támogatást kérni.
Környezet- és közegészségügyi szempontból a további területeken is elengedhetetlen lenne a mielőbbi beavatkozás, hangsúlyozta a hivatal. Abban bíznak, hogy újabb központi támogatásokból lehetőség nyílik majd a szennyezett helyszínek szilárd burkolattal történő lefedésére, vagy szükség esetén a szennyezett anyag cseréjére.