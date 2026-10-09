Azbeszt-ügy: Szentgotthárddal alaposan kiszúrtak

A pormentesítés csak átmeneti megoldás

Az önkormányzat korábban saját forrásból is intézkedett a veszélyeztetettség csökkentésére. A forgalomkorlátozások mellett mintegy harmincezer négyzetméteren kalcium-kloridos pormentesítést végeztetett. Ez azonban csak átmeneti megoldást jelent, ráadásul a már elvégzett munkák költsége a mostani pályázatból utólag nem téríthető meg – jelezte a város.

Közel hétszázezer forintba kerülhet a vizsgálat

Az alapból magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is igényelhető támogatás, a kérelmet ilyenkor is az önkormányzat nyújtja be, a tulajdonos kezdeményezésére. A pályázáshoz azonban ezeken a területeken is akkreditált levegőméréssel kell igazolni az egészségügyi kockázatot. Az önkormányzat tájékoztatása alapján egyetlen helyszín akkreditált szervetlen szállórost-vizsgálata közel hétszázezer forintba kerül, ami jelentős kiadást jelenthet az érintett magántulajdonosoknak.

Amint lapunk is beszámolt, a Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, amellyel létrejött az úgynevezett azbeszt alap, a kormány ezzel kívánja támogatni a nyugat-magyarországi súlyos azbesztszennyezés felszámolását, erre 3 milliárd forintot szánnak. Ennek ellenére egyébként további érdemi előrelépés nincsen az Ausztriából beszivárgó azbesztszennyezés kezelésére.

Tisztázatlanok a magánszemélyekkel megkötendő magánjogi megállapodások részletei, a szentgotthárdi önkormányzat ezekről korábban kérdéseket küldött a pályázat kiírójának és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnak, közleménye megjelenéséig azonban nem kapott választ.

Lapunk a pályázat kiírójához és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz fordult a támogatási feltételek, a levegővizsgálatok finanszírozása és a további szennyezett területek mentesítési lehetőségeinek tisztázása érdekében.