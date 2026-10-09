Bóka János feljelentést tesz Csézy Erzsébet és Schummer Orsolya ügyében
Feljelentést tesz a más helyett szavazó tiszás országgyűlési képviselők ügyében Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. A videófelvételen egyértelműen látható, hogy a Médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazás során Schummer Orsolya, a Tisza Párt országgyűlési képviselője megnyomja a mellette ülő képviselőtársa, Csézy Erzsébet szavazógépét. Márpedig ez jogsértő.
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