Döntött a Fővorási Közgyűlés: beszáll az állam a BKK-ba, Vitézy Dávid terve megvalósul
Jelentős átalakulás előtt állhat a budapesti közösségi közlekedés: a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a regionális BKK koncepcióját, amelynek megvalósításával az állam is tulajdonossá válna a közlekedésszervező társaságban. A pénteki ülés ugyanakkor politikai csatározásokkal indult, Karácsony Gergely nemcsak a Fidesszel, hanem a saját politikai szövetségeseivel is konfliktusba került. Vitézy Dávid terve megvalósulhat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en