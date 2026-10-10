Európa-szerte utcára vezényelte az embereket a baloldal
Politikai céllal színezték ki a kilakoltatott spanyol nő esetét.
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