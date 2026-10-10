Fáklyás sétával tisztelegnek a szervdonorok emléke előtt
Sporteseményekkel, díjátadóval és fáklyás sétával hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára a szervdonáció és transzplantáció világnapján. A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért immár 19. alkalommal rendezi meg a Donornapot, amelyen a donorok és családtagjaik előtt tisztelegnek.
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