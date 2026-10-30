Nagyot bukhatnak a rendőrök, hiába a Tisza-kormány béremelési ígérete

Kérdésünkre hozzátette, hogy a soron kívüli egyeztetést a napokban kezdeményezték, és bíznak abban, hogy a tárca lehetőséget biztosít az érdemi tárgyalásokra.

A szakszervezeti vezető szerint az utóbbi időben javulni látszik a kommunikáció a Belügyminisztérium és az érdekképviseletek között. Ugyanakkor azt szeretnék, ha a mostani egyeztetések nem csupán általános tájékoztatásra korlátozódnának, hanem a konkrét számításokat és a várható változásokat is megismerhetnék.

A fegyverpénz jövője is bizonytalan

Az interjúban a fegyverpénz kérdése is szóba került. Tüzes István emlékeztetett arra, hogy a hivatásos állomány korábban négyévente hathavi illetménynek megfelelő juttatásra számíthatott. Egy havi nettó 500 ezer forintos fizetésnél ez a szakszervezeti vezető számítása szerint másfél havi illetménynek megfelelő éves összeget jelenthetett, vagyis mintegy 750 ezer forintot.

Hozzátette, hogy amennyiben a fegyverpénz is megszűnne, az újabb jelentős jövedelemkiesést jelentene. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennek jövőjéről még nem született végleges döntés.

A szakszervezeti vezető szerint azonban a dolgozók számára nem mindegy, hogy a korábban megszokott juttatásokra hosszabb távon számíthatnak-e.

Korábban is előfordult, hogy az emelést más juttatások elvonása követte

Tüzes István arról is beszélt, hogy 35 éve dolgozik a rendőrségnél, és tapasztalatai szerint nem először fordul elő, hogy egy béremelés mellett más juttatások megszüntetéséről döntenek. Felidézte, hogy korábban az illetményemelések idején megszűntek vagy átalakultak egyes juttatások, illetve változtak a ruhapénz és a lakásvásárlási támogatások szabályai is.

A nap végére mindig az volt, hogy nulla

– fogalmazott.

A szakszervezeti vezető szerint éppen a korábbi tapasztalatok miatt van szükség arra, hogy a mostani változásokról időben és részletesen tájékoztassák a rendőröket. Mint hangsúlyozta, a dolgozókat nem pusztán a százalékos béremelés érdekli, hanem az, hogy a különböző juttatások és támogatások figyelembevételével ténylegesen javul-e az anyagi helyzetük.