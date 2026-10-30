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Nagyot bukhatnak a rendőrök, hiába a Tisza-kormány béremelési ígérete

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Hiába emelkedhet 15 százalékkal a rendőrök fizetése, egyes hivatásos állományú dolgozók mégis rosszabbul járhatnak, ha közben megszüntetik a korábban kapott támogatásokat. Erre figyelmeztetett lapunknak Tüzes István, a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet elnöke, aki szerint a bizonytalanság miatt a szakszervezetek soron kívüli egyeztetést kezdeményeztek a Belügyminisztériumnál. A legnagyobb kérdés az egymillió forintos éves otthontámogatás jövője, amelynek elvesztése sok rendőr számára a béremelés ellenére anyagi hátrányt jelenthet.

Pámer Dávid
2026. 10. 30. 10:13
Nagyot bukhatnak a rendőrök, hiába a Tisza-kormány béremelési ígérete
Kevesebb lesz a rendőri fizetés a béremelés után? Forrás: Facebook

Kérdésünkre hozzátette, hogy a soron kívüli egyeztetést a napokban kezdeményezték, és bíznak abban, hogy a tárca lehetőséget biztosít az érdemi tárgyalásokra. 

A szakszervezeti vezető szerint az utóbbi időben javulni látszik a kommunikáció a Belügyminisztérium és az érdekképviseletek között. Ugyanakkor azt szeretnék, ha a mostani egyeztetések nem csupán általános tájékoztatásra korlátozódnának, hanem a konkrét számításokat és a várható változásokat is megismerhetnék.

A fegyverpénz jövője is bizonytalan

Az interjúban a fegyverpénz kérdése is szóba került. Tüzes István emlékeztetett arra, hogy a hivatásos állomány korábban négyévente hathavi illetménynek megfelelő juttatásra számíthatott. Egy havi nettó 500 ezer forintos fizetésnél ez a szakszervezeti vezető számítása szerint másfél havi illetménynek megfelelő éves összeget jelenthetett, vagyis mintegy 750 ezer forintot.

Hozzátette, hogy amennyiben a fegyverpénz is megszűnne, az újabb jelentős jövedelemkiesést jelentene. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennek jövőjéről még nem született végleges döntés.

A szakszervezeti vezető szerint azonban a dolgozók számára nem mindegy, hogy a korábban megszokott juttatásokra hosszabb távon számíthatnak-e.

Korábban is előfordult, hogy az emelést más juttatások elvonása követte

Tüzes István arról is beszélt, hogy 35 éve dolgozik a rendőrségnél, és tapasztalatai szerint nem először fordul elő, hogy egy béremelés mellett más juttatások megszüntetéséről döntenek. Felidézte, hogy korábban az illetményemelések idején megszűntek vagy átalakultak egyes juttatások, illetve változtak a ruhapénz és a lakásvásárlási támogatások szabályai is. 

A nap végére mindig az volt, hogy nulla

 – fogalmazott.

A szakszervezeti vezető szerint éppen a korábbi tapasztalatok miatt van szükség arra, hogy a mostani változásokról időben és részletesen tájékoztassák a rendőröket. Mint hangsúlyozta, a dolgozókat nem pusztán a százalékos béremelés érdekli, hanem az, hogy a különböző juttatások és támogatások figyelembevételével ténylegesen javul-e az anyagi helyzetük.

Tüzes István szerint ezért mielőbb tisztázni kell, hogy mely támogatások maradnak meg, melyeket vezethetnek ki, és ezek helyett milyen más juttatásokat tervez a kormányzat. A szakszervezetek azt szeretnék elérni, hogy a változások véglegesítése előtt az érdekképviseletek is megvizsgálhassák azok következményeit.

 

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