Kiakadtak a magyarok Vitézy bejelentésén, jöhetnek a külföldiek vasútat építeni

Anikó hasonló aggodalmának adott hangot: „Azt is átadjuk külföldi cégnek. Mert nekünk az olyan jó, hogy nem ide adózó cégeknek fizetünk! Áradjon.” Péter tömören fogalmazott: „Oda adjátok a külföldieknek.” Zoltán pedig azt állította: „Most akarjátok átjátszani osztrák és/vagy német cégeknek.”

Mások konkrét külföldi vállalatokat is emlegettek. Tamás szerint „A Strabag már nyálcsorgatva várja az eredményt”, egy másik Péter pedig azt kérdezte: „Az osztrák haveroknak megy a zsozsó, mi?”

Magyar munkahelyeket féltenek

A kommentelők egy része nemcsak a vállalkozások, hanem a munkavállalók sorsa miatt is aggodalmát fejezte ki. „Vajon mennyi magyar fogja elveszíteni a munka helyét!” – kérdezte Gyula. Balázs jóval indulatosabban reagált: „A sok munka nélkül maradt emberrel mi lesz ti újkommunista trógerek?” László pedig a kormány közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozó indoklását vonta kétségbe: „Nálatok valójában azt jelenti a szabálytalan, ha magyar a kivitelező, aki itt fizet adót és profitja is itt marad. Őszintén, miért kell hülyének nézni az embereket?!”

Gabriella mindössze néhány szóban fogalmazta meg véleményét: „Nem. Ti eladjátok Magyarországot.”

A beruházás sorsa miatt is aggódnak

A külföldi cégek esetleges térnyerése mellett a Déli Körvasút fejlesztésének folytatása is többekben kérdéseket vetett fel.

„Ez nehéz ügy. Az egyértelmű, hogy Lölőre lett kiírva. De attól még ha új közbeszerzés lesz akkor neccesen tartható a befejezés dátuma. Az is egyértelmű, hogy az Eu nyilván nem magyar céget támogatna... Elég ördögi kör” – fejtegette Péter.

János ennél határozottabban fogalmazott: „Hazugok! Le akarják állítani a beruházást!” Gergely pedig Vitézy korábbi szerepére utalt: „Vitézy végig ott volt az előkészítésben évekkel ezelőtt. Most lemond?”

Katalin pedig a megfogható dolgokat hiányolta a kormányzati bejegyzésből: „Konkrétan? Uncsi már ez a ködösítés. A semmit posztoljátok naponta százszor!” A hozzászólások között ugyanakkor eltérő szempont is megjelent. Pali szerint például „Nem a fővárost kell nyomatni hanem a vidéket”, István pedig az uniós források szükségességét kérdőjelezte meg.