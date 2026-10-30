Kiderült, Köböl Anita mennyiért áll rendelkezésre egy hétvégére
Nagyon megtisztelő volt Mészáros Lőrincék felkérése Köböl Anita számára. Deák Dániel kiderítette, mennyiért vállalt egy hétvégés munkát korábban a Tisza-kormány mostani kormányszóvivője. Köböl Anita nem cáfolta az információkat.
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