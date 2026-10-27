Matolcsy Ádám ellen kiadták a nemzetközi körözést – Európán kívül bujkálhat
Elrendelte a bíróság a Matolcsy Ádám és Stofa György elleni európai és nemzetközi elfogatóparancs kiadását. A két férfit nem találták meg a bejelentett magyarországi lakóhelyén, és a hatóságok információi szerint külföldre távozhattak, feltehetően Európán kívülre. A körözéseket az Interpol és az Europol rendszerében is rögzítik, így külföldi rendőri ellenőrzés során is azonosíthatják őket. Elfogásuk esetén azonban a kiadatásuk nem automatikus, annak jogi feltételeit külön vizsgálni kell.
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