Munkában a bíróság: öt év börtönre ítélték a volt országgyűlési képviselőt

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Öt év letöltendő börtönbüntetést szabott ki pénteken a Fővárosi Törvényszék Boldog Istvánra, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselőjére. A politikust többek között hivatali vesztegetés elfogadásában és közbeszerzési eljárások jogellenes befolyásolásában való közreműködés miatt találták bűnösnek. Az ítélet nem jogerős, Boldog István pedig az utolsó szó jogán is ártatlanságát hangoztatta, és igazságtalan sajtóhadjáratról beszélt.

Kárpáti András
2026. 10. 30. 17:29
Munkában a bíróság: öt év börtönre ítélték a volt országgyűlési képviselőt
Boldog István volt fideszes országgyűlési képviselő tagadja bűnösségét. Az ítélet nem jogerős. Forrás: Facebook

Boldog másik korábbi munkatársa, K. Péter három év börtönbüntetést és pénzbüntetést kapott. A törvényszék a további vádlottak közül is többeket elmarasztalt, a kilencedrendű vádlottat ugyanakkor felmentette.

Boldog István szerint igazságtalan sajtóhadjárat folyik ellene

A volt országgyűlési képviselő az eljárás során mindvégig tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Az utolsó szó jogán arról beszélt, hogy semmilyen szerepe nem volt a terhére rótt cselekményekben, és az ügy miatt évek óta igazságtalan sajtóhadjárat célpontja.

Állítása szerint a vádakat egyetlen dokumentummal meg lehetne cáfolni, az ügyészség azonban azt szerette volna elérni, hogy a bíróság ne vegye figyelembe az iratot. 

– Mindig is híres voltam arról, hogy megvesztegethetetlen vagyok

– fogalmazott a volt politikus, aki szerint éppen azzal támadták, amit saját legnagyobb erősségének tart.

A büntetőeljárás 2020 végén indult vádemeléssel, a vádirat 2021-ben érkezett a Fővárosi Törvényszékre. Az érdemi tárgyalások 2022 végén kezdődtek, a bíróság azóta számos tanút hallgatott meg, valamint lehallgatási és megfigyelési anyagokat is megvizsgált.

A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, és azt indítványozta, hogy Boldog István és Fehér Petra szerepét a bűnsegédi helyett felbujtói magatartásként értékeljék.

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