Munkában a bíróság: öt év börtönre ítélték a volt országgyűlési képviselőt

Boldog másik korábbi munkatársa, K. Péter három év börtönbüntetést és pénzbüntetést kapott. A törvényszék a további vádlottak közül is többeket elmarasztalt, a kilencedrendű vádlottat ugyanakkor felmentette.

Boldog István szerint igazságtalan sajtóhadjárat folyik ellene

A volt országgyűlési képviselő az eljárás során mindvégig tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Az utolsó szó jogán arról beszélt, hogy semmilyen szerepe nem volt a terhére rótt cselekményekben, és az ügy miatt évek óta igazságtalan sajtóhadjárat célpontja.

Állítása szerint a vádakat egyetlen dokumentummal meg lehetne cáfolni, az ügyészség azonban azt szerette volna elérni, hogy a bíróság ne vegye figyelembe az iratot.

– Mindig is híres voltam arról, hogy megvesztegethetetlen vagyok

– fogalmazott a volt politikus, aki szerint éppen azzal támadták, amit saját legnagyobb erősségének tart.

A büntetőeljárás 2020 végén indult vádemeléssel, a vádirat 2021-ben érkezett a Fővárosi Törvényszékre. Az érdemi tárgyalások 2022 végén kezdődtek, a bíróság azóta számos tanút hallgatott meg, valamint lehallgatási és megfigyelési anyagokat is megvizsgált.

A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, és azt indítványozta, hogy Boldog István és Fehér Petra szerepét a bűnsegédi helyett felbujtói magatartásként értékeljék.