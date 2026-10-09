NKA-ügy: újra kihallgatták Bús Balázst
Csütörtökön újra kihallgatta az NKA-ügyben Bús Balázst az ügyészség – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Papp Gábor, az egykori óbudai polgármeter ügyvédje. A védő hangsúlyozta, a fideszes politikus részletes vallomást tett és minden kérdésre válaszolt. Papp Gábor megjegyezte azt is, az ügyészségnek és a bíróságnak hamarosan döntenie kell a letartóztatás meghosszabbításáról, amit az ügyvéd szerint már semmi nem indokol, így bízik benne, hogy ügyfelét szabadon engedik.
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