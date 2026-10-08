Meghosszabbították a letartóztatását, továbbra is börtönben marad Bús Balázs
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 17 milliárd forintos támogatási ügyében hűtlen kezeléssel gyanúsított Bús Balázs továbbra is letartóztatásban marad, miután a bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló indítványát.
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