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Windisch László visszavágott Magyar Péternek: a miniszterelnök a saját kormánya mulasztását kéri számon az ÁSZ-on

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Élesen visszautasította Magyar Péter vádjait Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a Déli Körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki vizsgálat megállapításairól a Tisza-kormány már júliusban értesült, az ÁSZ pedig semmilyen jogszabályban előírt kötelezettségét nem mulasztotta el. Windisch szerint a miniszterelnök valójában saját kormánya mulasztását próbálja a független alkotmányos intézményre hárítani.

Kárpáti András
2026. 10. 09. 19:47

Windisch szerint a miniszterelnök támadása ismét rámutat arra, milyen nyomás nehezedik a független alkotmányos intézményekre. Bejegyzését Magyar Péter korábbi szavaival zárta: „Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget…”


 

Magyar Péterdéli körvasútwindisch lászlóSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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