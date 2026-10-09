Windisch László visszavágott Magyar Péternek: a miniszterelnök a saját kormánya mulasztását kéri számon az ÁSZ-on

Windisch szerint a miniszterelnök támadása ismét rámutat arra, milyen nyomás nehezedik a független alkotmányos intézményekre. Bejegyzését Magyar Péter korábbi szavaival zárta: „Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget…”
Windisch szerint a miniszterelnök támadása ismét rámutat arra, milyen nyomás nehezedik a független alkotmányos intézményekre. Bejegyzését Magyar Péter korábbi szavaival zárta: „Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget…”
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