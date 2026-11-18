A többletjuttatásokra egyébként országosan 10,5 milliárd forintot különítenének el, amelynek elosztásáról a kórházigazgatók egyéni mérlegelés alapján dönthetnének. A szerző azt kifogásolja, hogy az ellenőrzés részletes szabályai még nem készültek el.

„Önök nem hazavárják a szakembereket”

A bejegyzés végén a szerző Hegedűs Zsolt korábbi, külföldön dolgozó egészségügyi szakembereknek címzett hazahívó üzenetére reagál.

Úgy véli, a tervezett bérezés éppen a hazatéréstől veheti el a kedvet, hiszen aki 2027-ben vállalna munkát egy magyar intenzív osztályon, már nem számíthatna automatikusan a korábbi kiemelt alapbérre.