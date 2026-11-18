Erre a parlament másik oldaláról is pozitív válasz érkezett: maga a miniszterelnök is jó ötletnek nevezte, és azt mondta, reméli, hogy a parlament támogatni fogja. A Határtalanul program keretének visszaemeléséről és a kárpátaljai szociális program eredeti előirányzatának visszaállításáról a jövő heti részletes vitában lesz szó. Meglátjuk, mit mond majd erről a többség. Szavakban elmondták, hogy a külhoni magyarok mellett állnak, a költségvetésben szereplő intézkedések azonban jelenleg nem ezt mutatják.

– A kormány az átláthatóbb, tisztábban követhető pályázati rendszert emlegetett a nemzetpolitika terén is. Korábban valóban átláthatatlan volt a támogatások elosztása? Milyen változtatásokat terveznek a külhoni nemzetpolitikában?

– Ez minden területen megjelenik politikai szlogenként, de szó sincs arról, hogy a támogatási rendszer korábban átláthatatlan lett volna. A Magyar Állandó Értekezlet, az összmagyar csúcs döntötte el, mely intézmények tartoznak a nemzeti jelentőségű intézmények körébe. Ezek kiszámítható finanszírozást kaptak. Erről nem az államtitkárságon vagy a minisztériumban született döntés, hanem a Magyar Állandó Értekezleten.

Eddig is voltak pályázatok. Ha most több lesz, annak örülök, csak egyelőre nem látom, hogyan lesz kevesebb forrásból több támogatás.

– Hány diákot érinthet a Határtalanul program keretének csökkentése?

– A program indulása óta több mint 600 ezer magyarországi diák jutott el osztálykirándulás keretében a külhoni magyar régiókba. A Covid-járvány éveit nem számítva ez évente 50–55 ezer diákot jelentett. A csökkentés után legfeljebb 10–15 ezer diák utazhat majd, vagyis a hetedikeseknek csak töredéke.

Sok iskola kieshet a pályázatból, mert forráshiány miatt elutasítják a jelentkezését. Szerintem az a legfontosabb, hogy a magyarországi diákok saját szemükkel lássák a külhoni magyar világot. A program a külhoni területeken is számít: az osztálykirándulások résztvevői megszállnak valahol, étkeznek, programokra és múzeumokba mennek, testvériskolákkal találkozhatnak. A csökkenés miatt kevesebb pénz marad a helyi turizmusban is.