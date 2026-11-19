Papp Gábor, Seszták Miklós védője lapunknak korábban elmondta, senki nem említette, hogy a pénz Sesztáké. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az NVVH közleménye nem állította, hogy a lefoglalt milliárdok a volt miniszter tulajdonában álltak volna. Unger Anna, az NVVH elnöke később szintén arról beszélt, hogy a pénz tulajdonosa egyelőre nem tisztázott. A hivatal vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az összeget a Sesztákot is érintő büntetőeljárásban találták meg.

Kármán András pénzügyminiszter beszámolója szerint tizenkét munkatárs nyolc órán keresztül, öt pénzszámláló géppel számolta meg a bankjegyeket. A miniszter később azt is elmondta, hogy a pénz jelentős része szennyezett volt, ezért a bankjegyeket tisztogatni kellett.

Ez felvetette a kérdést, hogy a tisztítás érinthetett-e bizonyítás szempontjából fontos nyomokat. Egyes vélemények szerint fennállhatott ennek a veszélye, más szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy a szükséges mintákat már a pénzszámlálás előtt rögzíthették.

Vesztegetés miatt nyomoznak

Seszták Miklóst a Volánbusz-ügy vesztegetési szála érinti. Abban május 15-én indított nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A gyanú szerint a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz-beszerzéseihez kapcsolódóan milliárdos kenőpénzeket fizettek. A szeptemberi akcióban Sziveket és Jellineket őrizetbe vették, majd letartóztatták. Jellinek azóta bűnügyi felügyeletbe került.