Bóka János: Magyar Péter és az új ÁVH becsapta a magyar embereket, de lebuktak
Keményen odaszúrt Magyar Péternek és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza és a baloldali sajtó által a Seszták Miklóshoz kötött milliárdok ügyében Magyar Péter és a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője tudatosan félrevezette a nyilvánosságot.
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