„Azaz megnövelik a menetidőket, és ami eddig késésnek számított, az ezután már nem lesz késés! Barbatrükk!” – írta a VEKE.

A bejegyzés szerzője különösen azt kifogásolta, hogy az utasok nem kapnak egyenes tájékoztatást arról, milyen állapotban van a pálya, és miért kell a korábbinál hosszabb utazási idővel számolniuk.

„Tehát tanulatlan ostoba bunkóknak nézik az utasokat” – vélték.

Vitézy múltját is elővették

A VEKE bejegyzése már a felütésében élesen támadta a közlekedési vezetést:

„Azért kopik a nimbusz... Szép lassan, tégláról téglára, de egyre többeknek lesz elege a folyamatosan hazudozó, és magát az egekig fényező Dávidka miniszterasszonyból (copyright Magyar Péter).”

A szervezet szerint Vitézy Dávid korábbi tisztségei miatt sem állíthatja, hogy nincs köze a vasúthálózat jelenlegi állapotához. Emlékeztettek arra, hogy 2015-ben miniszteri biztosként, 2020 és 2022 között a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójaként, 2022-ben pedig a Nemzeti Közlekedési Központ vezetőjeként, majd közlekedésért felelős államtitkárként dolgozott.

A VEKE azt is felidézte, hogy Vitézy ezekben az időszakokban különböző kormányzati vezetők, köztük Seszták Miklós, Palkovics László, Lázár János és Gulyás Gergely mellett töltött be tisztségeket.

„Látható, hogy Dávidka folyamatosan döntéselőkészítési és döntéshozói szerepet töltött be, több kormányban is – és informálisan akkor is megvolt a befolyása, amikor épp nem volt sarzsija” – írta a szervezet.

Álláspontjuk szerint ezért Vitézy nem függetlenítheti magát a korábbi közlekedésfejlesztési döntésektől.

A VEKE a Budapest–Belgrád vasútvonalat és a Déli körvasutat is felemlegette, és élesen bírálta a nagyberuházások szakmai megalapozottságát, illetve költségeit.

„BuBe, Déli körvasút, csupa sikerprojekt, igaz?” – szúrtak oda Vitézynek.

A szervezet végül azt is jelezte, hogy külön bejegyzésben kíván foglalkozni a pécsi vasútvonal tervezett változtatásaival. A VEKE szerint ezen a vonalon is olyan döntések készülhetnek, amelyek tovább ronthatják az utasok helyzetét.