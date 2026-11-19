Hadházy Ákos már Magyar Péter hatalmával szemben szervezne új pártot
Alig fél évvel a Tisza választási győzelme után már a kormányoldallal szembeni új ellenzéki párt létrehozását fontolgatja Hadházy Ákos. A politikus szerint Magyar Péter kormányzásában is megjelentek a korábbi hatalmat idéző arrogáns reflexek, a beígért változások pedig sokak számára csalódást okoztak. Hadházy úgy látja, a parlamentben gyakorlatilag egypártrendszer alakult ki, miközben továbbra is egyetlen pártvezető döntésein múlik az ország sorsa.
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