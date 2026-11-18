Hatalmas blama: a pénzügyminiszter a lefoglalt bankjegyek tisztogatásáról beszélt
Előbb üres páncélszekrényeket találtak, majd előkerült mintegy 6,5 milliárd forint, amelynek tulajdonosát az eljáró hatóság vezetője sem tudta megnevezni. Most újabb részlet derült ki a Volánbusz-ügyben lefoglalt készpénzről: Kármán András pénzügyminiszter szerint a földből kiásott bankjegyek annyira szennyezettek voltak, hogy a megszámolásuk előtt tisztogatni kellett őket. Vagyis kiderült, fontos nyomok, bizonyítékok tűnhettek el. A hatalmas összeg eredete és tulajdonjoga körül továbbra is megválaszolatlan kérdések sorakoznak.
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