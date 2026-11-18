Magyar Péterrel is konfliktusba kerültek

A PDSZ és a miniszterelnök között az elmúlt napokban nyilvános vita is kialakult. Magyar Péter a parlamentben megkérdőjelezte a szakszervezet társadalmi súlyát, és arra utalt, hogy a pedagógusoknak csak kis része vesz részt a szervezet munkájában.

Nagy Erzsébet erre reagálva elmondta, hogy a PDSZ-nek mintegy 3000–3600 tagdíjfizető tagja van, a regisztrált tagok száma pedig eléri a húszezret. A szakszervezeti vezető szerint a szervezet munkájának jelentőségét nem kizárólag a taglétszám alapján kell megítélni.

A PDSZ a korábbi években is több alkalommal szervezett tüntetéseket és sztrájkokat az oktatásban dolgozók követeléseinek érvényesítésére.

Most ismét felmerült a munkabeszüntetés lehetősége, ám annak megszervezéséről és időpontjáról még nem döntöttek.

A következő lépés attól is függ, milyen válaszokat adnak a pedagógusok és az oktatást segítő dolgozók a szakszervezet felmérésére.