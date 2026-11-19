Karácsonykor is rács mögött maradhat Matolcsy György
Újabb három hónappal hosszabbítaná meg a volt jegybankelnök letartóztatását az ügyészség. Az MNB-alapítványok vagyonát érintő büntetőeljárásban a hatóságok szerint továbbra is fennáll a szökés, a bűnismétlés és a nyomozás meghiúsításának veszélye. Az ügy egyik gyanúsítottja ugyanakkor elhagyhatja a börtönt.
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