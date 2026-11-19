Kínos jelenet Magyar Péter sajtótájékoztatóján: eltüntették mögüle a vonatkésést jelző kiírást
Váratlan jelenet zavarta meg Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggeli sajtótájékoztatóját a Déli pályaudvaron. Miközben a kormányfő a Siófokra induló Tisza-frakció kihelyezett üléséről és a kormány munkájáról beszélt, a mögötte található vasúti kijelzőn egy tíz percet késő vonat adatai jelentek meg. A kijelzőt röviddel később átállították, így azon már csak a MÁV logója látszott.
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