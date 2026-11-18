Milliós fizetés mellett készülnek a tájékoztató videók
A Magyar Nemzet nemrég arról számolt be, hogy a Tisza-kormány szóvivői havi bruttó 2,5 millió forintos illetményben részesülnek helyettes államtitkárként.
Lapunk korábban azt is bemutatta, hogy a kormányszóvivők közösségi oldalain egyre nagyobb szerepet kapnak a rövid, influenszerjellegű videók, miközben a hagyományos, újságírói kérdésekre is lehetőséget adó sajtótájékoztatók háttérbe szorultak.
Köböl Anita korábban például egy társasjáték segítségével mutatta be a várólisták csökkentésével kapcsolatos kormányzati terveket.