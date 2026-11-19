Az átverés költségvetését nyújtotta be a Tisza-kormány a Fidesz szerint, listát is készített az ellenzéki párt
A nyugdíjasok, az első lakásukra gyűjtő fiatalok és a kétgyermekes édesanyák is rosszul járhatnak a 2027-es költségvetéssel – figyelmeztetett Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője három területen kezdeményez módosításokat, hogy a kormány ne vonja meg a korábban biztosított vagy megígért támogatásokat.
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