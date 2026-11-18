Magyar Péter a doktornő szakmai magatartását is megkérdőjelezte

A miniszterelnök válaszában már az orvosetikai szabályokat kérte számon a főorvoson. Magyar Péter azt írta, nem gondolja, hogy egy Semmelweis Egyetemen dolgozó klinikai főorvos részéről az ilyen megnyilatkozás összhangban lenne az orvosetikai előírásokkal.

A kormányfő azt is kifogásolta, hogy egy praktizáló orvos nyilvánosan kérdőre vonja őt egy 27 évvel ezelőtti szexuális együttlét részleteivel kapcsolatban. A történethez ugyanakkor hozzátartozik, hogy

Magyar Péter maga hozta nyilvánosságra a fiatalkori történetét, és eredeti beszámolójában nem részletezte, milyen körülmények miatt lett volna szükségük esemény utáni tablettára. A főorvos bejegyzésének alapvető üzenete pedig az volt, hogy a fiatalok számára a védekezés és a nemi betegségek megelőzése kiemelten fontos.

Kuroli Enikő ugyanakkor egy külön Facebook-hozzászólásban valóban rákérdezett arra, hogy Magyar használt-e óvszert az említett együttlét során. Arra azonban senki nem kérte a miniszterelnököt, hogy ország-világ előtt részletesen beszámoljon arról, pontosan mi történt az ominózus éjszakán.

A miniszterelnök azonban nem érte be az orvosi megszólalás bírálatával. Bejegyzésében a doktornőt a „bukott maffiához közel álló” orvosnak nevezte, anélkül, hogy állítását bizonyítékokkal támasztotta volna alá.

A történtek után kérdés, hogy a kormányfő nyilvános támadásának lesz-e bármilyen következménye a főorvos egyetemi pozíciójára nézve.