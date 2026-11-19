Az ellenzéki honatya szerint Magyar Péter a kormányzati munka helyett mások támadásával és közösségi médiás aktivitással foglalkozik.

„De amíg ő ezt csinálja, addig nem irányítja ezt az országot” – fogalmazott.

Szűcs arról számolt be, hogy a minisztériumokból hozzájuk érkező információk alapján több helyen bizonytalanság tapasztalható, és a kormányzati vezetők nem mindig rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az általuk irányított területekről.

Példaként Lőrincz Viktória területfejlesztési minisztert említette, akiről azt állította, hogy a főosztályvezetők hiába próbálják elmagyarázni neki a szakterületét érintő kérdéseket.

A fideszes politikus a gazdaság gyenge teljesítménye kapcsán azt tette szóvá, hogy a kormányzati működés problémái már az ország jövőjét veszélyeztetik.





