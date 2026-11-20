Már az ügyészség vizsgálja a Magyar Péter ellen tett feljelentéseket
Megérkeztek a Központi Nyomozó Főügyészségre a Magyar Péterrel szemben tett feljelentések, amelyek elbírálása jelenleg a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen zajlik – közölte lapunkkal a főügyészség. A Magyar Nemzet azt követően kereste meg az ügyészséget, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán elhangzott állításai miatt Tényi István és Ékes Ilona is a hatósághoz fordult zsarolás, illetve kapcsolati erőszak gyanúja miatt.
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